نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. محمد عبدالرحمن يكشف عن أول أجر له في حياته الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد عبدالرحمن عن أول أجر حصل عليه في حياته الفنية، وذلك خلال بودكاست فايق ورايق، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على يوتيوب.

أول أجر حصل عليه محمد عبدالرحمن

وقال محمد عبدالرحمن: أول فلوس خدتها من الفن كان في راجل وست ستات، وكان الأجر في البداية 150 جنيه في يوم، ولكن المنتج الفني وقتها رأى أن المبلغ قليل، وجعلني أطلب 200 جنيه، وكنت سعيد جدًا وقتها، وفي الجزء التالي من المسلسل حصلت على 300 جنيه في الحلقة وصورت وقتها 10 حلقات وأصبح معي 3000 جنيه مما رأيته رقم ضخم.

أول ظهور لـ محمد عبدالرحمن في السينما

ومن جانبه، أوضح محمد عبدالرحمن ان أول ظهور له في السينما كان فيلم إكس لارج، وقال: كنت طالبًا وقتها في مركز الإبداع الفني مع المخرج خالد جلال، والتحقت بأوديشن للفيلم من مساعدين الإخراج، وبعدها بأسبوع وجدت مكالمة من مكتب المخرج شريف عرفة وماكنتش مصدق وقولتلهم ده هزار بايخ، ولكنهم أكدوا لي أنهم من مكتبه بالفعل، وقابلت شريف عرفة لأول مرة، وأُعجب وقتها بأدائي وكنت سعيد جدًا، وعملت شخصية واحد شغال في مسمط وكان حلو لإني بحب الأكل، وإفيه يا عادل بيه مازال يستخدم حتى الآن في الكوميكس على السوشيال ميديا.

آخر أعمال محمد عبدالرحمن

وكان آخر أعمال محمد عبدالرحمن هو فيلم «البطة الصفرا» بطولة النجمة غادة عادل، ودارت قصة الفيلم حول رجل يدعى أحمد وفيق، باحث أكاديمي رصين في علم النفس يضطر في بحثه الذي يعتمد عليه للحصول على ترقية كبيرة، أن يبقى مع رشا المسجلة خطر ليتعرف عن قرب على حياتها، فيتورط معها في مغامرة كبيرة تغّير أفكاره عن موضوع بحثه وعن حياته كلها، وايضا شارك في مسلسل كشف مستعجل والمكون من 15 حلقة، جسد دور الدكتور سهام عز الرجال، متخصص في أمراض نفسية وعصبية، ويقع في العديد من المواقف الصعبة.

