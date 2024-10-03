نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آية عبد الله تطرح أحدث أغانيها "قلبي ارتاح" فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت المطربة آية عبدالله أحدث أغانيها "قلبي ارتاح"، على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها على يوتيوب، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.

أغنية "قلبي ارتاح" من كلمات حسان الرفاعي، والحان، كريم فتحي، وتوزيع إسلام الحسن، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله. وفيديو ارت جلاكسي

و يقول مطلع الاغنية ( قلبي خلاص ارتاح لقلبك ياللي مفيش في الدنيا زيك ده انت ليا وقلبي ملكك وجودك ده امان )

يذكر أن احدث اعمال المطربة آية عبدالله اغنية سمعني كمان، واغنية عم، المغرور» والتي طرحته عبر قناتها على يوتيوب، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.

والأغنية من كلمات أحمد الكدواني، ألحان وتوزيع إسلام فتحي. مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله

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