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آية عبد الله تطرح أحدث أغانيها "قلبي ارتاح" فيديو

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آية عبد الله تطرح أحدث أغانيها "قلبي ارتاح" فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت المطربة آية عبدالله أحدث أغانيها "قلبي ارتاح"، على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها على يوتيوب، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.

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أغنية "قلبي ارتاح" من كلمات حسان الرفاعي، والحان، كريم فتحي، وتوزيع إسلام الحسن، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله. وفيديو ارت جلاكسي 
و يقول مطلع الاغنية ( قلبي خلاص ارتاح لقلبك ياللي مفيش في الدنيا زيك ده انت ليا وقلبي ملكك وجودك ده امان )

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يذكر أن احدث اعمال المطربة آية عبدالله اغنية سمعني كمان، واغنية عم،  المغرور» والتي طرحته عبر قناتها على يوتيوب، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.

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والأغنية من كلمات أحمد الكدواني، ألحان وتوزيع إسلام فتحي. مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله
لسماع أغنية قلبي ارتاح علي الرابط التالي

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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