نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. منى جبر تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة منى جبر، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعد إعلان خبر إعتزالها الفن، مؤكدها إنها لن تعود للتمثيل حتي إذا عرض عليها عمل يرشحها للأوسكار.

وكشفت "منى" عن ذلك الأمر، في تصريحات تلفزيونية، خلال الأيام القليلة الماضية، قائلة:" في المجال الفني بيجيلك لحظة عارف إنك مش هتقدر تقدم حاجة أكتر.. فـ أخدت قرار الاعتزال وموحشنينش التمثيل وجمهوري أكيد هيقدر إني إنسان طبيعي، ولو اتعرض عليا دور كبير جدًا مش هرجع حتى لو هاخد الأوسكار".

وأضافت:" موحشنيش الكاميرا ولا الفن ولا التمثيل، الجمهور أكيد هيقدر إني إنسان له حياته وقاعد في بيته مع ولاده، الفن ممكن يكون في أي حاجة الكلمة الطيبة أو الاطلاع على الحياة أو التعامل مع الناس".

آخر أعمال منى جبر



وكان اخر اعمال مني جبر هو المسلسل التلفزيوني أبدًا لن أنساه الذي دارت قصته حول فؤاد مهندس ناجح، يمتلك شركة كبيرة، يحلم بأن يكون ابنه علاء مهندسًا مثله، ليرث الشركة ويديرها بنجاح، دون أى اعتبار لرغبات ابنه، وتطلب زوجته الطلاق بسبب تسلط زوجها، ويشترط عليها أن يبقى الابن في رعايته، ويبقى معه حتى الكبر، العمل من إخراج محمود سامي خليل وشيرين قاسم، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمود سامي خليل، المسلسل بطولة صلاح ذو الفقار، عمر الحريري، منى جبر، تيسير فهمي، أحمد سالم، عواطف تكلا، وأخرين.