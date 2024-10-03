أحمد جودة - القاهرة - كندة علوش وأمير كرارة أبطال مسلسل جديد بعنوان "أعراض إنسحاب"

تعود الفنانة المتألقة كندة علوش للدراما التليفزيونية بعد غياب دام لمدة ثلاث سنوات ويأتي ذلك من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل "أعراض إنسحاب" مع النجم أمير كرارة ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل الخاصة بالعمل.



تفاصيل مسلسل أعراض إنسحاب

مسلسل أعراض إنسحاب هو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية، وهو مسلسل مكون من 8 حلقات، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج محمد سلامة، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال الفنانة كندة علوش

ومن الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة كندة علوش هو فيلم بعنوان "نزوح" وهو الفيلم الفائز بجائزة الجمهور في مهرجان فينيسيا السينمائي، وهو من بطولة سامر المصري ونزار العاني وهالة زين وآخرين.

الفنانة كندة علوش

آخر أعمال الفنان أمير كرارة

أما عن آخر أعمال الفنان أمير كرارة فـ هو مسلسل "بيت الرفاعي" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وهو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية والذي شارك في بطولته نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان الفنان أمير كرارة، أحمد فؤاد سليم، رحاب الجمل، ملك قورة، صفاء الطوخي، إيناس كامل وآخرين من النجوم المتميزين، والعمل من تأليف كلًا من بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي.