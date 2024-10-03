نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمينا العبد تنضم لمسلسل "موضوع عائلي" الجزء الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انضمت الفنانة ياسمينا العبد لمسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث.

وتقدم ياسمينا خلال المسلسل دور شيماء. وقد بدأت بالفعل تصوير مشاهدها.

يضم مسلسل موضوع عائلي عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكداوني، ياسمينا العبد، طه دسوقي، سما إبراهيم، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي

وفي سياق آخر، يعد أحدث أعمال ياسمينا العبد هو مسلسل البحث عن علا 2، الذي يعرض حاليًا على منصة نتفليكس، وقدمت ياسمينا شخصية زينة صديقة نادية والتي تساعد علا في الترويج لمشروعها second chance.

يضم مسلسل البحث عن علا 2 عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: هند صبري، ياسمينا العبد، سوسن بدر، ظافر العابدين، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.