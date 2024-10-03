نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح مسابقة "شباب مصر" بمهرجان الإسكندرية السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم افتتاح عروض مسابقة أفلام شباب مصر منذ قليل، وسط عدد جماهيري كبير، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، ويترأس المهرجان الناقد السينمائي الأمير أباظة، حيث جاء وسط حضور كبير من الجمهور السكندري، وطلاب الأفلام المشاركة في المسابقة.

شارك في المناقشات بفعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي عدد من الشخصيات السينمائية البارزة، منهم مدير التصوير الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، الذي أشاد بجودة الأفلام التي تمثل التجارب الأولى لصناعها، وقدم بعض الملاحظات لتطويرها، بالإضافة تحدث المخرج محمد محمود رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، مع صناع الأفلام حول أهمية التواصل والاندماج مع السينمائيين المشاركين في المهرجان، لتبادل الخبرات، مشيدا بحسن اختيار الأفلام المشاركة.

وشارك أيضا في المناقشات الإعلامية منى حجاب، والمخرج الدكتور مدحت مكاوي، والمخرج أحمد صالح، بالإضافة إلى الناقدتين نرمين جودة وإسراء سيف، ومدير التصوير جوزيف كرم.

أبرز المشاركين فى مسابقة أفلام شباب مصر

تضم المسابقة إبداع طلاب من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، حيث يشارك طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفيلم "أغدا ألقاك"، وطلاب الجامعة العربية المفتوحة بفيلم "صندوق الموسيقى"، بينما يقدم طلاب معهد الكينج مريوط فيلم "نفسي"، كما يشارك معهد الإسكندرية العالي للإعلام بفيلم "iDoser"، والمعهد العالي للدراسات المتطورة بفيلم "وحيد في المدينة".

من بين الأعمال المشاركة أيضًا، فيلم «دواير» من جامعة بني سويف، وفيلم «بين 2» من طلاب جامعة Eslsca، إلى جانب أفلام أخرى مثل «نتمنى لكي التوفيق هذه المرة» و«فاضل دقيقة» لطلاب جامعة فاروس، و«رحيل" من طلاب المعهد العالي للسينما بالقاهرة، وفيلم «بينج بونج» من الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.

كما يشارك طلاب جامعة المنصورة بفيلم «رحلة صغيرة»، إلى جانب أفلام «إلى أبي الذي لا أعرفه» من مدرسة سينما الجزويت، و«عتمة»، و«صدى من غير صوت»، و«النص المليان»، و«ورقة خمسة»، و«وضع يد»، و«بلا جواب»، و«الرحلة اللي تودي».

نبذة عن مهرجان الإسكندرية السينمائي

يذكر أن مهرجان الإسكندرية في دورته الـ 40 والتي تحمل اسم النجمة “نيللي”، يقام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا، ومن المقرر أن يقام في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر.