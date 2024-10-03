أغنية فيلم عنب لإسلام إبراهيم ومحمود الليثي تتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي

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أحمد جودة - القاهرة - تصدرت أغنية فيلم عنب التي تحمل اسم "كوتي ياتي" لإسلام إبراهيم ومحمود الليثي، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها.

وأغنية "كوتي ياتي"، من كلمات إسلام إبراهيم، وتوزيع شاشو، وألحان فلكلور.

عرض فيلم عنب



وانطلق عرض فيلم عنب، يوم 25 سبتمبر، في جميع دور العرض المصرية، وحقق نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور،

قصة فيلم عنب

تدور قصة فيلم "عنب" في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبية لإتمام زواج أبطال الفيلم، وتمر الشخصيات بعدد من الأزمات بعد تجربة مشروب يعرضهم للنسيان، وعدم قدرتهم على تذكر ما حدث في تلك الليلة ما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية.

أبطال فيلم عنب

وفيلم عنب، من بطولة الفنانة أيتن عامر، إسلام ابراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، محمد رضوان، محمود حافظ، والعمل من إخراج أحمد نور، وقصة أمين جمال ومحمد محرز، وإنتاج الرشا برودكشن للمنتجة رشا الظنحاني ومنتج منفذ مصطفى متولي.

إيرادات فيلم عنب

وفي سياق آخر حقق فيلم عنب إيرادات جيدة في دور العرض بالمملكة العربية السعودية في ثاني أسابيع عرضه هناك، وجنى قرابة 3.9 مليون جنيه، ليرتفع إجمالي إيرادات فيلم عنب هناك في أسبوعين عرض إلى 6.5 مليون جنيه مقابل بيع 17.2 ألف تذكرة.

أفلام تتنافس حاليًا في دور العرض المصرية

يتنافس في دور العرض حاليًا فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد عادل إمام، ولاد رزق 3 بطولة أحمد عز، عصابة الماكس بطولة أحمد فهمي، فيلم جوازة توكسيك بطولة محمد أنور، بيومي فؤاد، ليلى علوي، x مراتي بطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح، فيلم عاشق بطولة أحمد حاتم، فيلم عنب بطولة آيتن عامر وإسلام إبراهيم ومحمود الليثي.