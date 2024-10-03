نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد القس الحصان الرابح في دراما "الأوف سيزون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاع النجم محمد القس على فرض موهبته ونجوميته في الدراما العربية والمصرية تحديدًا، وعلى الرغم من أن الجمهور المصري من الصعب أن يتقبل أي فنان غير مصري يشارك في الدراما المصرية إلا أن الأمر كان مختلف مع النجم السعودي محمد القس.

منذ بداية ظهوره على الشاشة المصرية ولفت نظر الجمهور بموهبته والتي كانت تتطور من عمل إلى آخر وصولًا للعمل الأكثر جدلًا وإنتشارا حاليًا وهو مسلسل "برغم القانون".

محمد القس

حيث يعيش من خلاله النجم محمد القس حالة من النجاح الفني الكبير والملحوظ، المهنية في الأداء، وتقديم شخصية إستثنائية لم نجد الكثير استطاع تحقيق المعادلة في تقديمها بشكل ناجح وحقيقي، نجح في تقديم شخصية الصراع النفسي بين "أحمد " و"أكرم" خلال أحداث المشاهد داخل العمل.

والتي أظهرت تقديمه للشخصية بعيد تمام عن الأداء التقليدي والصراع الذي يعيشه بين شخصياته ومحاولة السيطرة على أي منهم، كيف يتفاعل مع تطورات الأحداث والمواقف من خلال تفاعله مع زملائه، أستطاع أن يلفت أنظار العديد من الجمهور والنقاد وزملائه من الفنانيين أيضًا.

محمد القس

وفي وقت أصبح الأغلب يهتم بكل ماهو تجاري ووسط عالم الفن الملئ بالمنافسة الشرسة، استطاع محمد القس أن يرسم لنفسه طريق مختلف ينافس به في صناعة الفن واحترام الجمهور، ليكون لدينا نجم آخر من نجومنا العرب نفتخر بوجوده ويكون مكسب لصناعة الفن العربي.

تفاصيل مسلسل “برغم القانون”:

ويذكر أن مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام.

محمد القس

ويعرض المسلسل على منصة Watch It من السبت إلى الأربعاء، حيث تسبق المنصة التلفزيون بحلقة، وذلك في تمام الساعة 8 مساء، كما يعرض أيضا قبل التليفزيون ب 24 ساعة على منصة Yango Play من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء.