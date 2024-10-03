نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدرية طلبة تعتذر عن حضور مهرجان الإسكندرية السينمائي.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة بدرية طلبة، منذ قليل، عن إعتذارها عن حضور مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في دورته الـ40، مشيرة إلى عدم حضورها لأسباب خاصة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت بدرية:" شكرًا لكل القائمين على مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط على تكريمي، وبعتذر لإدارة المهرجان عن التكريم لأسباب وظروف خاصة".

منشور بدرية طلبة

آخر أعمال بدرية طلبة

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة بدرية طلبةالفنية، فيلم " الملكة" من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس وتأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز.



أحداث فيلم "الملكة"

فيلم الملكة، دارت أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول هالة صدقي التي تقدم شخصية «ماجدة»، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.