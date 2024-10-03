مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم الفنان خالد محروس عن رحلة كفاحه الفنية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان الأسكندرية السينمائي الدولي في دورته الجديدة التي تقام فاعلياتها حاليًا في عروس البحر الأبيض المتوسط عن تكريم الفنان القدير خالد محروس وذلك لتاريخه الفني الكبير ورحلة كفاحه.

بداية مشواره الفني

وبدا الفنان خالد محروس حياته الفنية من بلده الإسكندرية من خلال العديد من الأعمال المسرحية في قصور الثقافة وصولا إلى المسرح الاحترافي لمسرح الدولة ومن بعدها العمل في اكبر وأشهر العروض المسرحية الخاصة.

وانتقلت رحلة الفنان خالد محروس الفنية بعد ذلك للعمل في التليفزيون من خلال الأعمال الدرامية الشهيرة التي شارك فيها والتي كان اخرها مسلسل حواديت الشانزليزية ومسلسل ضرب نار ومسلسل دايما عامر ومسلسل الضاحك الباكي، بينما قدم في السينما عدد من الأعمال الفنية المختلفة من بينها فيلم البار وفيلم مربع برمودا.

تصريحات خالد محروس

وقال خالد محروس في تصريحات صحفية له اليوم الخميس أنه سعيد جدًا بهذا التكريم، موجهًا الشكر إلى الله سبحانه وتعالي علي هذا التكريم وموجها الشكر والامتنان لإدارة مهرجان الإسكندرية عن التكريم الذي يكشف رحلة كفاحه.