مكتبة الإسكندرية تستضيف أوبرا "إكسير الحب".. 12 أكتوبر

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أحمد جودة - القاهرة - تستضيف مكتبة الإسكندرية، يوم 12 أكتوبر الجاري، أوبرا "إكسير الحب" تأليف "جايتانو دونيزيتي".

“إكسير الحب”



وتعد "إكسير الحب" أوبرا كوميدية من تأليف "غايتانو دونيزتي"، وعُرضت لأول مرة عام 1832 وتدور أحداثها في قرية إيطالية صغيرة، وتروي قصة "نيمورينو"، الفلاح الفقير الذي يقع في حب "أدينا" الثرية الجميلة، ولكي يكسب محبتها، يشتري "جرعة حب" من الطبيب المحتال، "دولكامارا" وتصبح "أدينا" مخطوبة للجندي المتبجح "بيلكور".

قصة “إكسير الحب”



وتدور أحداث “إكسير الحب” من خلال سلسلة من المواقف الفكاهية المليئة بالعواطف، ينتصر حب "نيمورينو" الحقيقي، وتدرك "أدينا" مشاعرها نحوه، والعرض من إخراج كارين كافوكجيان، وعزف مينا نبيل.