نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على مواعيد وقنوات عرض مسلسل "برغم القانون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الحلقة 15 من مسلسل برغم القانون تريند جوجل، حيث قامت ليلى إيمان العاصي خلالها بزيارة منزل والد ياسر صبري عبد المنعم بصحبة قوة من الشرطة، وتم القبض على ياسر وليد فواز بسبب تعديه بالضرب على شقيقتها فاتن رحاب الجمل.





وبدأت ليلى في إعداد مكتبها، وتواصل معها أكرم محمد القس وجعلها تتحدث مع أبنائها، بينما أخبره نوال بحضور محصل الكهرباء الغامض، ففهم على الفور أنه وليد ابن عمه.

وأقنعت سوسن محمود محمد محمود عبد العزيز بأن يشتري مصنع بـ ١٠ ملايين جنيهًا لتوسيع أعماله، ووقتها أعلن هو حبه لها وأخبرها أنها خطيبته في اللحظة التي جاءت فيها تهاني طليقته وحاولت إفساد تلك العلاقة بينهما، لكنها فشلت بعدما أخبرها محمود أن ورقة طلاقها سيتم إرسالها لها في القريب العاجل.

ويأتي وليد إلى محمود متنكرا في صورة ضابط مباحث ولكن محمود يكشف هويته ويخبره بكل التفاصيل يب عن أكرم ويتواصل مع ليلى التي تأتي وتذهب مع وليد إلى القاهرة حيث القصر الذي يتواجد به أبنائها، ويحكي لها وليد عما فعله به أكرم.

حينما يصلان إلى القصر لا يجدان أحد وتجد ليلى ورقة مكتوب بها أنها تنسى أن لها أبناء لأنها “غلطت غلطة عمرها”، ويتواصل أكرم مع وليد ويهدده.

يذهب وليد وليلى إلى منزل بيريهان طلبا لمساعدتها وتستمع ابنة أكرم للحديث الدائر بين الثلاثي، وتتلقى ليلى رسالة من أكرم مفادها أنه سيمنحها فرصة أخيرة لرؤية أبنائها إذا ابتعدت عن وليد وبيريهان.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون

ويعرض مسلسل برغم القانون من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع حيث تعرض حلقة يوميًا في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة ONTV،، وتعاد في تمام الساعة 1:15 صباحًا وتعاد أيضًا الساعة 11:30 صباحًا على نفس القناة.

بينما يعاد المسلسل على قناة On Drama في نفس التوقيت من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 10:00 مساءً، ويعاد لأول مرة في تمام الساعة 5:00 صباحًا والساعة 4:00 عصر اليوم التالي على نفس القناة.

ويعرض المسلسل على منصة Watch It من السبت إلى الأربعاء، حيث تسبق المنصة التلفزيون بحلقة، وذلك في تمام الساعة 8 مساء، كما يعرض أيضا قبل التليفزيون ب 24 ساعة على منصة Yango Play من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء.







أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام.