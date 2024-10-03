نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد المقبل.. وزارة الثقافة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بحفل موسيقي غنائي للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال، وفي إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بقيادة الفنان إيهاب فهمي؛ حفل موسيقي غنائي لفرقة المركز الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد ماهر، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل 6 أكتوبر 2024، بمسرح الهناجر.

أبرز الأغاني الوطنية في برنامج الحفل

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أروع الأغاني الوطنية التراثية منها: "بسم الله" غناء جماعي، يعقبها "عاش اللي قال"، "موال النهار"، "عظيمة يامصر"، "سكت الكلام"، غناء: الفنان أحمد محسن.

مشاركة الفنانة هند عمر بأغاني مميزة

كما يشمل الحفل أداء الفنانة هند عمر لأغاني مثل "حلوة بلادي"، "طوف وشوف"، "يا أغلى اسم في الوجود"، و"حبيبتي يا مصر"، ليختتم الحفل بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية.