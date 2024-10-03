نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاركة مصرية قوية في معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل مشاركة مئات من دور النشر المصرية القوية في معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، الذي أطلقته هيئة الأدب والنشر والترجمة، تحت شعار "الرياض تقرأ"، 26 سبتمبر الماضي، ولمدة 10 أيام، وهي مشاركة لطالما أثرت فعاليات معارض الكتاب في الوطن العربي.

مصر وتاريخها العريق في المشاركات الثقافية

تتمتع مصر بتاريخ طويل في المشاركات الثقافية العالمية، حيث كانت أولى مشاركاتها في معرض باريس الدولي للكتاب عام 1867م، ومعرض فرانكفورت الدولي للكتاب عام 1949م، ما يجعلها رائدة في المجال الثقافي في الوطن العربي.

دور مصر في تأسيس معارض الكتاب العربية

قدمت مصر للعالم العربي أول معرض كتاب وهو "معرض القاهرة الدولي للكتاب" في عام 1969م، الذي تبعه تأسيس معارض أخرى في دول عربية مثل الكويت، الرياض، الدوحة، ومدن عربية أخرى.

العلاقات الثقافية بين مصر والسعودية

تؤكد المشاركة المصرية القوية في "كتاب الرياض" على العلاقات الثقافية الراسخة بين المملكة العربية السعودية ومصر، لا سيما في مجالات الفن والثقافة التي تشهد نموًا وازدهارًا كبيرًا.

معارض الكتاب السعودية: جسر ثقافي بين الشعوب

أصبحت معارض الكتاب في السعودية جسرًا ثقافيًّا مميزًا بين دور النشر المصرية والجمهور السعودي العاشق للكتاب، حيث نشهد تزايد المشاركات المصرية في مختلف معارض الكتاب التي تنظمها المملكة.

النجاح المستمر لمعارض الكتاب في السعودية

اكتسبت المملكة العربية السعودية خبرة واسعة في تنظيم معارض الكتاب طوال العقود الأربعة الماضية، مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على مستوى البرامج الثقافية ونجاحها في استقطاب أهم الأدباء والمفكرين.