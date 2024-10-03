المخرج محمد عبدالعزيز: حاولت تطوير السينما الكوميدية لعلاج مشكلات المجتمع

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أحمد جودة - القاهرة - قال المخرج محمد عبدالعزيز، إنه حاول على مدار مشواره الفني أن يطور السينما الكوميدية من خلال الخروج عن حدود الضحك والترفيه وتقديم موضوعات ذات مضمون أعمق، وأبعاد سياسية واجتماعية تمس الإنسان، وتسعى في الوقت ذاته إلى علاج المشكلات الاجتماعية، وبشكل تلقائي تخرج الكوميديا عبر المواقف دون سعي إليها، مثل أفلام المحفظة معايا، خللي بالك من عقلك، ليلة عسل.

تصريحات المخرج محمد عبدالعزيز



وأشار عبدالعزيز ضمن فعاليات الدورة 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مساء أمس الأربعاء إلى أن مخرج الفيلم الكوميدي لا بد وأن يتمتع بروح الفكاهة وخفة الظل، إلى جانب دراسته الجيدة وإحساسه العالي بإيقاع الحوار وحركة الكاميرا.



وأضاف أن الكوميديا اختلفت كثيرًا عن السنوات السابقة، بسبب اختلاف هيكل الإنتاج وطرق التوزيع، حيث ظهرت المنصات، بعد أن كان الطريق الوحيد للعرض هو دور السينما، إلا أن العمل الفني الجيد يستطيع أن يثبت نفسه في أي وقت.

محمد عبد العزيز يكشف عن صعوبة الكوميديا



ولفت عبدالعزيز إلى أن صعوبة الكوميديا تكمن في أنها تخاطب العقل والوجدان بينما تعتمد التراجيديا على التأثير على المشاعر، والفنان المتميز يستطيع أن يتنقل بين الكوميديا والتراجيديا، بمرونة، موضحًا أنه قدم عدة أعمال تراجيديا، منها فيلم انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط، تأليف الكاتب وحيد حامد،و بطولة الفنان عادل إمام، بينما قدم الفنان محمود ياسين، فى فيلم كوميدى هو دقة قلب.

تفاصيل الدورة 40 من مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط



تجدر الإشارة إلى أن الدورة 40 من مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط انطلقت يوم الثلاثاء بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وأحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، وتستمر فعالياتها حتى السبت القادم، حيث تشهد تنافس 50 فيلمًا يتنوع بين الروائي، والتسجيلي، والقصير، من 15 دولة أجنبية هي أسبانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، اليونان، كرواتيا، الجبل الأسود، سويسرا، كندا، بولندا، أمريكا، البرتغال، هولندا، كينيا، بلجيكا، و11 دولة عربية هي مصر، تونس، الجزائر، السعودية، سوريا، العراق، فلسطين، لبنان، المغرب، سلطنة عمان، الإمارات.