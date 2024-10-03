نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل مسلسل "فقرة الساحر" لـ طه دسوقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المنتج طارق الجنايني عن بدء تصوير مسلسل فقرة الساحر، الذي سيعرض قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

أبطال مسلسل فقرة الساحر

وأشار إلى أن مسلسل فقرة الساحر سيقدم تجربة درامية مشوقة تعتمد على أجواء من الغموض والإثارة، والمسلسل من تأليف إياد صالح وإخراج تامر محسن، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم الشباب البارزين، على رأسهم طه دسوقي وأسماء جلال، بالإضافة إلى علي قاسم، وعلق: قريبًا.

يحمل المسلسل طابعًا دراميًا يتناول قصة ساحر يجد نفسه متورطًا في أحداث غير متوقعة، ما يدفعه إلى مواجهة تحديات غريبة ومواقف معقدة في إطار مشوق، مما يجعله واحدًا من الأعمال المنتظرة للموسم المقبل.

آخر أعمال طه دسوقي

جدير بالذكر أن آخر أعمال طه دسوقي مشاركته في مسلسل حالة خاصة، من بطولة غادة عادل، الذي عرض عبر منصة watch it الرقمية.

تفاصيل مسلسل حالة خاصة

ودارت أحداث مسلسل حالة خاصة، حول نديم أحمد أبو سريع الذي يقوم ببطولته طه دسوقي، وهو خريج كلية الحقوق، وحاصل على المركز الأول على دفعته، إلا أنه لم يتم تعيينه كمعيد، فقرر الالتحاق بالعمل في شركة محاماة.





أبطال مسلسل حالة خاصة

وشارك في بطولة مسلسل حالة خاصة، مجموعة كبيرة من النجوم منهم غادة عادل، أحمد طارق، وهاجر السراج، وحسن أبو الروس، والعمل من إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج شركة تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

وفي وقت سابق، شارك طه دسوقي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق قائلا: قبل عرض آخر حلقتين من المسلسل حابب أشكركم تاني على كل كلمة حلوة اتقالتلي يمكن دي أكتر حاجة بتحسس الواحد بقيمة شغله، ويا رب أفضل عند حسن الظن وقد توقعاتكم مني، وشكرا للفنانين الجمال اللي عملوا اللوحات دي