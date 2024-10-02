نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. هاجر أحمد تعلن عن حملها للمرة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة هاجر أحمد عن خبر حملها للمرة الثانية، شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع إنستجرام، صور مع عائلتها وأظهرت بروز بطنها.

هاجر أحمد تعلن خبر حملها الثاني

ونشرت هاجر أحمد صور تجمعها بزوجها وابنتها، وكتبت: “قلوبنا ممتلئة، عائلتنا تنمو”، وبهذه الجملة أعلنت هاجر عن حملها وأيضا حجم بطنها الكبير يبدو بأنها في الشهور الأخيرة من الحمل.

اخر أعمال هاجر أحمد

وكان اخر أعمال هاجر أحمد هو مسلسل المعلم الذي عرض في الموسم الرمضاني 2024، بطولة النجم مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، ودارت قصته في عالم تجارة الأسماك والصراعات بين التجار، ويظهر مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يحاول استعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى، ولكنه يواجه العديد من التحديات.

وايضا شاركت في فيلم أهل الكهف الذى انطلق فى موسم عيد الأضحى 2024، يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، الفيلم مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 7 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم بعد هروبهم من من بطش الملك "ديقيانوس"، وعندما يعودون إلى المملكة، ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.