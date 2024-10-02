قبل عرضه.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل "نقطة سوداء"

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الجمهور عرض مسلسل أحمد فهمي الجديد الذي يحمل عنوان "نقطة سوداء"، والذي من المقرر عرضه عبر شاشة mbc، ويعود فهمي من خلاله بعد غياب طويل عن الدراما التلفزيونية منذ مشاركته في مسلسل “بين السطور”.

مواعيد عرض مسلسل نقطة سوداء

ومن المقرر، أن يعرض مسلسل نقطة سوداء لـ أحمد فهمي عبر شاشة mbc بداية من الأحد لـ الخميس في 5 نوفمبر المقبل، سبق وشارك أبطال المسلسل الجمهور بصور من كواليس المسلسل ظهر فيها النجوم ناهد السباعي وأحمد فهمي ونضال الشافعي وسارة سلامة وأحمدي مجدي وأحمد عزمي.

قصة مسلسل نقطة سوداء

وتدور أحداث مسلسل نقطة سوداء لـ أحمد فهمي في إطار تشويقي رومانسي، ويتكون من 15 حلقة، تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

أبطال مسلسل نقطة سوداء

يشارك في بطولة مسلسل نقطة سوداء، مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، أحمد خالد صالح، سماح أنور، هاجر أحمد، هدى الإتربي، أحمد بدير، أحمد مجدي، أشرف عبد الغفور، ومازن عبد الناصر، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.

أحدث أعمال أحمد فهمي

ومن ناحية اخري، يحضر الفنان أحمد فهمي الفترة الحالية لعمل درامي جديد، للعرض في موسم الدراما الشتوي، بجانب الفنانة ميرنا نور الدين، والذي جاء تحت إسم "تليجراف" من إخراج محمد بكير وإنتاج سالي والي، وبدأت الشركة المنتجة التحضير للعمل المقرر عرضه حصريًا على منصة TOD.

آخر أعمال أحمد فهمي

وكان آخر أعمال الفنان أحمد فهمي، مسلسل بين السطور، الذي شارك في بطولته مع الفنانة إنجي المقدم، وتم عرضه خلال الفترة الماضية، هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، والعمل مكون من 30 حلقة.

وايضا شارك في حكاية "ألفريدو"، وهي إحدى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" المأخوذ عن كتاب يحمل الاسم نفسه للكاتب الراحل مصطفى محمود، ولعب أحمد فهمي بطولة المسلسل مع الفنانة إلهام شاهين، وناقشا خلال أحداثه أزمة الألزهايمر لدى كبار السنّ، وضرورة الاهتمام بهم.