"الأدب من الشفاهية إلى الرقمنة" في مناقشات مؤتمر قصور الثقافة بالمنيا

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أحمد جودة - القاهرة -

ضمن برامج وزارة الثقافة، ووسط حضور أدباء وشعراء ومثقفي ومبدعي محافظة المنيا، أقيمت فعاليات المؤتمر الأدبي لليوم الواحد لفرع ثقافة المنيا، تحت عنوان "الأدب من الشفاهية إلى الرقمنة"، دورة الشاعر الراحل إسماعيل حلمي، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بمقر المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا، وبالتزامن مع أنشطة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

عقد المؤتمر برئاسة الشاعر عصام السنوسي، وأمين عام المؤتمر الأديب ناصر عاشور رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بالمنيا.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، وقدمه الإعلامي الدكتور شوقي السباعي، ورحب خلاله الشاعر ياسر خليل أمين عام مؤتمر أدباء مصر بالحضور، مؤكدًا أن المؤتمر يحمل اسم الراحل إسماعيل حلمي إحياء لتاريخه الأدبي، ويجسد الحالة الأدبية للأدباء في عصر الرقمنة، منوها لتفعيل دور الثقافة في عنوان المؤتمر "الأدب من الشفاهية إلى الرقمنة" والذي يحمل الكثير من الدلالات التي أثرت على منهجية الأدب الحديث، والتحول إلى الأدب الرقمي، في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأكد ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، أهمية موضوع المؤتمر وما يطرحه من نقاشات ورؤى حول الأدب والرقمنة، مشيرا أن المنيا تحظى بكوكبة من الأدباء والشعراء والمبدعين ممن لهم بصمة مؤثرة في تاريخ الأدب، وأن المؤتمر يعد استكمالًا للمنجز الإبداعي الأدبي لمؤتمر إقليم وسط الصعيد الثقافى الأدبي والذي أقيم في سبتمبر الماضي بأسيوط، موجها شكره للقائمين على الإعداد والتنفيذ.

وعبرت رحاب توفيق مدير عام الثقافة بالمنيا، عن سعادتها البالغة لتوافد أدباء وشعراء ومثقفي وفناني ومبدعي المنيا وحرصهم على المشاركة في المؤتمر، موجهة الشكر للمجلس القومي للمرأة للتعاون في تنفيذ الفعاليات، وأكدت وعي أمانة المؤتمر بأهمية التحول الرقمي وتأثيراته التي امتدت إلى مناحي الحياة ومنها الأدب.

وأكد رئيس المؤتمر أن المؤتمر يحمل في طياته رسالة فكرية تناقش قضايا التغيير من الأدب الشفاهي إلى الرقمنة.

وعرض أمين عام المؤتمر مراحل الكتابة والتدوين عبر العصور، منوها للتطور التكنولوجي الحديث، والأدب في ظل الحداثة.

وكرم المؤتمر الدكتور شوقى السباعي، والشاعر عصام السنوسي، إلى جانب تكريم د. نجاح التلاوي مقرر المجلس القومي للمرأة بالمنيا، واسم الشاعر الراحل إسماعيل حلمي، واسم الشاعر الراحل علاء سيد عمر.

وقدم فريق كورال أطفال قصر ثقافة المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي، باقة من الأغاني الوطنية والطربية المتنوعة، شهدت تفاعل الجمهور.

جلسات وفعاليات المؤتمر

وأقيمت فعاليات الجلسة البحثية الرئيسية تحت عنوان "الأدب من الشفاهية إلى الرقمنة في ظل التطور التقني"، أدارها د.عماد حسيب متحدثا عن التحول الرقمي، وتأثيره القوي على مختلف مجالات الإبداع الأدبي.

وناقشت الدكتورة إيمان عصام خلف "الشعر العربي من الاصالة الشفاهية إلى المراهنة الرقمية" وأشارت إلى التطور الأدبي ما بين الشفاهية والتدوين والتلقي، والرقمنة الحالية، واختتمت حديثها بطرح بعض التساؤلات حول علاقة الأدب بالتطور الرقمي سلبا وايجابا.

وناقش الشاعر سفيان صلاح "الإبداع والكتابة الشعرية في المنيا" متناولًا في حديثه الإبداع الأدبي الذي يتميز به أدباء وشعراء المنيا عن غيرهم، مؤكدا أن القصة تحظى بوافر الإقبال من الجمهور عن الشعر، وتحدث الباحث الدكتور شعبان عبد الحكيم حول "بانوراما القصة والرواية في المنيا" موجها بأهمية الاطلاع على التطور التاريخي لأجيال الأدباء، لمعرفة الطفرة النوعية التي حدثت في مجال القصة والرواية وخاصة في صعيد مصر.

وفي جلسة الشهادات الإبداعية عن الأديب الراحل علاء سيد عمر والأديب الراحل إسماعيل حلمي، وأدارها الشاعر أسامة أبو النجا عضو اتحاد كتاب مصر، بمشاركة لفيف من المبدعين وتناولت سيرة الأدباء الراحلين وما قدموه من عطاء أدبي.

كما أقيمت أمسية شعرية تحت عنوان "تحت ظلال الأدب والشعر" أدارها الشاعر جمال أبو سمرة وشارك فيها نخبة من الأدباء.

توصيات المؤتمر

واختتمت فعاليات المؤتمر بالتوصيات، وجاءت كالتالي: رفض التطبيع بكل صوره وألوانه، رفض الاعتداء الصارخ والممارسات اللاإنسانية للعدو في غزة وجنوب لبنان والأراضى العربية كافة، والتأكيد على سيادتها، ودعم الإجراءات كافة التي تتخذها الدولة تجاه هذا الشأن، دعم الدولة في كل موقف تتخذه لسلامة أراضيها وحقوقها، ويؤكد المؤتمر أن الثقافة هي خط الدفاع الأول في الحفاظ علي الهوية المصرية والانتماء للوطن.

وفي التوصيات خاصة، أوصى المؤتمر بدعم خروج الفعاليات الثقافية من جدران المؤسسات ومكاتب الإدارة إلى الشارع والمدارس والهيئات المختلفة للوصول لأكبر عدد من الاستفادة للمواطن المصري وضرورة نشر الثقافة إلى القرى والنجوع الأكثر احتياجا من خلال عودة القوافل والفعاليات الثقافية.

إعادة هيكلة اللوائح المالية والإدارية للأدباء بما يتناسب مع الوضع الحالي.

بضرورة الانتهاء في أقرب وقت من قصر ثقافة أبي قرقاص ومسرح قصر ثقافة المنيا وافتتاحه في أقرب وقت، ويوصي المؤتمر بالانتهاء من إجراءات إنشاء نادي أدب بني مزار. دعم مشروع النشر في الهيئة العامة لقصور الثقافة باعتباره من أهم المشروعات الثقافية والتنموية ويجب دعمه بما يتناسب من الزخم الإبداعي وإعادته لما كان عليه، وزيادة المخصص المالي للمؤتمرات الإقليمية والفعاليات والأنشطة الثقافية بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، كما يوصي المؤتمر بإعادة النظر أندية الأدب والعمل علي إعادة هيكلة أندية الأدب وتنقيتها من جديد، ضرورة نشر ثقافة رقمنة الأدب، وعقد ما يلزم من مؤتمرات ولقاءات، في ضوء التحول نحو الجمهورية الجديدة ويدعم المؤتمر وزارة الثقافة في جهودها نحو تحقيق هذا الهدف، التوصية بطبع الأعمال الكاملة للشاعر الراحل إسماعيل حلمي، والأديب الراحل علاء سيد عمر، ونشر أبحاث المؤتمر في مجلة إقليم وسط الصعيد الثقافي الأدبية.

المؤتمر أقيم بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، والإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وبالتعاون بين فرع ثقافة المنيا، والإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزراع.

