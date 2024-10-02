الفيلم التونسي "المابين" يشارك في مهرجان الإسكندرية السينمائي ويترشح للأوسكار

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أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفيلم التونسي "المابين"، المرشح للمنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي، في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، سيُعرض الفيلم يوم 4 أكتوبر في سينما أمير بالإسكندرية.

أفلام مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

أعلنت إدارة المهرجان برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن مشاركة 21 عملًا فنيًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، والتي تُقام ضمن فعاليات المهرجان من 1 إلى 5 أكتوبر.

معلومات عن فيلم "المابين"

يبلغ مدة الفيلم 95 دقيقة، وقد حصل على دعم من وزارة الشؤون الثقافية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكفونية. الفيلم من إنتاج شركة ليث للإنتاج و"ميستيك للأفلام".

ترشح الفيلم للأوسكار

تم ترشيح "المابين" ليمثل السينما التونسية في الدورة الـ97 لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي.

سيتم الإعلان عن القائمة القصيرة للأفلام المرشحة في ديسمبر، بينما سيقام حفل توزيع الجوائز في مارس 2025.