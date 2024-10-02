نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح الدورة السابعة لمعرض دمنهور للكتاب ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، افتتحت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة السابعة لمعرض دمنهور للكتاب.

يقام المعرض في مكتبة مصر العامة بدمنهور ويستمر حتى 11 أكتوبر الجاري بمشاركة عدد من دور النشر المصرية وقطاعات وزارة الثقافة.

تفقد أجنحة المعرض والعروض الفنية

خلال الافتتاح، تفقدت محافظ البحيرة ورئيس الهيئة أجنحة المعرض وشاهدا مجموعة من العروض الفنية التي قدمتها فرق الفنون الشعبية، مشيدين بالتنظيم والإصدارات المتنوعة المتاحة، خاصة في مجالات المعرفة وكتب الأطفال.

أهمية المعرض في تعزيز الحركة الثقافية بالمحافظة

أشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن معرض دمنهور للكتاب يمثل حدثًا ثقافيًا مهمًا يعزز الحركة الثقافية والمعرفية في محافظة البحيرة، مؤكدة على دور التعليم والثقافة في تحقيق التنمية الشاملة. كما دعت المواطنين إلى زيارة المعرض واقتناء الإصدارات المتنوعة، موضحة أن الأسعار تبدأ من جنيه واحد.

الدور التثقيفي للمعرض والبرامج المصاحبة

أكد الدكتور أحمد بهي الدين أن المعرض يأتي ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ويهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة من خلال البرامج الثقافية والفنية المصاحبة، مثل الاحتفاء بكتاب وأدباء المحافظة والأنشطة المخصصة للأطفال.

إصدارات الهيئة وأسعار رمزية للجمهور

تقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب في المعرض مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة بأسعار رمزية تتراوح بين جنيه و20 جنيهًا، من بينها إصدارات مشروع طه حسين وسلاسل التراث وديوان الشعر المصري.