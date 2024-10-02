نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان أسوان يبدأ استقبال أفلام دورته التاسعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن بدء تلق حدى الأفلام الراغبة فى المشاركة بالدورة التاسعة للمهرجان، والتى ستُعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل المقبل 2025، حيث سيتم تلقى الأفلام بداية من الخميس 3 أكتوبر وحتى 20 ديسمبر المقبل من خلال الموقع الرسمي للمهرجان.

شروط المهرجان



ويشترط المهرجان أن تكون الأفلام المتقدمة للمشاركة فى المهرجان لم تعرض داخل مصر عرضا جماهيريا من أى نوع، ويهتم المهرجان حصريا بالأفلام التي تُمثل إبداع النساء من الأعمال التي أخرجتها أو كتبتها للشاشة إمرأة أيا كان موضوعها، بالإضافة للأفلام التى تتناول قضايا وموضوعا المرأة والمساواة ومشكلات النساء الموروثة أو المستجدة حتي ولو كان مبدعوها من الرجال.

أبرز المسابقات



ويضم المهرجان مسابقتين دوليتين، الأولى للأفلام الطويلة (روائي – تسجيلي – تحريك) أكثر من 60 دقيقة، والثانية للأفلام القصيرة (روائي – تسجيلي – تحريك) أقل من 60 دقيقة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البرامج والمسابقات الخاصة والعروض خارج المسابقة.



نبذة عن الدورة التاسعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

الجدير بالذكر أن الدورة التاسعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تحمل اسم سيدة الغناء العربي أم كلثوم احتفاء بذكراها الخمسين، ويعقد المهرجان برعاية وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، ونقابة السينمائيين.