نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. أوبريت "على أرض مصر" في افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية 24 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، تفتتح وزارة الثقافة، في الثامنة مساء اليوم، بقصر ثقافة الإسماعيلية، فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين، الذي تقيمه الوزارة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، والعلاقات الثقافية الخارجية، بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي.

برنامج حفل الافتتاح وتكريمات خاصة



يشهد حفل الافتتاح استعراضا للفرق المشاركة في المهرجان، وكلمات بروتوكولية، يعقبها تكريم الدكتور عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق ومؤسس مهرجان الإسماعيلية الدولي في عام 1985، والفنانة الكبيرة فريدة فهمي أيقونة الرقص الشعبي المصري، واسم الفنان محمد خليل المدير الأول للمهرجان.

أوبريت "على أرض مصر" وعروض الختام



في الجزء الثاني من الحفل يقدم أوبريت "على أرض مصر" أشعار طارق علي، توزيع موسيقي محمد مصطفى، ميديا محمد درة، استعراضات عمرو عجمي، ألحان وإخراج ماهر كمال، ويختتم الحفل بعروض فنية للفرق المشاركة بلحن السلام، ولحن الختام.

الفعاليات السابقة للمهرجان والتفاعل الجماهيري



وشهد محافظ الإسماعيلية، ونائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمس الثلاثاء، ديفيليه استعراضي للفرق المشاركة في المهرجان بحضور العديد من القيادات الثقافية والتنفيذية، وسط تفاعل جماهيري غفير من أبناء المحافظة وزوارها ومتابعة كبيرة من وسائل الإعلام المتنوعة.

مشاركة محلية ودولية واسعة في المهرجان



مهرجان الإسماعيلية الدولي الفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين تقام فعالياته بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويدير المهرجان الفنان ماهر كمال، ويشارك به 21 فرقة مصرية وأجنبية، منها 6 فرق من دول "الجزائر، رومانيا، إندونيسيا، الأردن، الصين، الهند"، و12 فرقة تابعة لهيئة قصور الثقافة وهي "الإسماعيلية، الوادي الجديد، العريش، حلايب للفنون التلقائية، الحرية السكندرية، بورسعيد، أسوان، المنيا، أسيوط، الشرقية، النيل للموسيقي والغناء الشعبي، إسماعيلية أطفال"، بالإضافة إلى فرقتي ذوي الهمم "هيئة قناة السويس، وفرقة القلوب البيضاء" التابعتين لمحافظة الإسماعيلية، وفرقة وزارة الشباب والرياضة.

الأنشطة المرافقة للمهرجان



ويشهد المهرجان تنظيم معرض للحرف البيئية، وإقامة ندوات علمية متخصصة في مجال الفنون الشعبية ومراحل تطورها، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وتكريم عدد من رموز الفن الشعبي في مصر الذين أثروا الفن الشعبي بالكثير من الأعمال والبصمات الفنية المميزة، وذلك خلال الندوات العلمية التي يتضمنها المهرجان.

الإدارة المنظمة للفعاليات



تنفذ فعاليات المهرجان من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، برئاسة إيمان حمدي والإدارة العامة للفنون الشعبية، برئاسة الفنان محمد حجاج، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، وتقدم العروض الفنية في الفترة من 3 حتى 6 أكتوبر على مسارح: حديقة الشيخ زايد، حديقة الخالدين، نادي الأسرة، شاطئ الفيروز، نادي الدنفاه، بجانب عدد من مسارح مدينة فايد والقنطرة غرب والقصاصين.

وتختتم الفعاليات على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية يوم 7 أكتوبر بعرض فني يجمع الفرق المشاركة.