نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرض صوت المرأة يلقي الضوء على التحديات التي تواجه المرأة المبدعة بالإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت Art of living mall بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي معرض صوت المرأة حيث بهدف تمكين المرأة ودعمها كمصدر للإبداع في مختلف المجالات تسليط الضوء على دور المرأة كمبدعة وقائدة.

ويتجلى دور ملتقى ومعرض “صوت المرأة” في إلقاء الضوء على دور المرأة الإماراتية كمبدعة وقائدة في مختلف المجالات، وكيفية تغلبها على التحديات التي واجهتها مع تعزيز تقدير المجتمع لإسهاماتها المتنوعة.

ويضمن المعرض جلسات حوارية مع مجموعة من النساء الرائدات في المجتمع الإماراتي على مدار ثلاثة أيام بالإضافة إلى معرض فني تشكيلي يضم مجموعة من الفنانين من مختلف الجنسيات بالإضافة إلى ركن يجمع اصحاب المشاريع الصغيرة ليشكل منظمومة كاملة للمرأة العاملة والمتمكنة في مختلف المجالات.

الملتقى يعد منصة لتبادل الأفكار والخبرات، وأتاح الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين النساء من خلفيات متعددة، مما ساهم في تعزيز الإبداع وخلق فرص للتعاون بين المشاركات.

كما احتضن الملتقى المشاريع الصغيرة التي تديرها النساء، وخلق فرصا جديدة للنمو والابتكار، ما يسهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد المحلي. أتاح الملتقى الفرصة لتعزيز الشراكات بين النساء والمؤسسات الحكومية والخاصة، ما يعزز من توفير الدعم والموارد لتحقيق الأهداف المشتركة.

أهداف الملتقى

من خلال هذه الأهداف، يسهم الملتقى في فتح قنوات جديدة للتفاعل بين النساء من مختلف المجالات، وتعزيز التعاون لتحقيق رؤية مشتركة للمجتمع الإماراتي المتمكن والمبدع.

والشراكة مع مركز راشد لأصحاب الهمم بقيادة السيدة مريم عثمان وإبراز دور هذه الفئة في المجتمع تمثل جانبا مهما في الحدث. مشاركة اصحاب الهمم في الملتقى يعزز قيم الشمولية والتضامن الاجتماعي، ويوجه رسالة قوية حول قدرة الجميع على المساهمة في التنمية المجتمعية.

أبرز الحاضرين

حضر الملتقى نخبة من الشخصيات المهمة والمؤثرة في مجتمع دولة الإمارات وقناصل بعض الدول والإعلاميين والفنانين التشكيليين ومجموعة من رجال الأعمال والمهتمين بالفن.