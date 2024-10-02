انت الأن تتابع خبر بين الحزن والألم انطفأت مصابيح وأنوار حفلات بيروت الساهرة.. هكذا تفاعل المشاهير والفناين اللبنانين مع الأحداث الأخيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لم تكن القوة الناعمة في لبنان، المتمثلة في الفنانين والمطربين والمشاهير، بمعزل عن الأحداث الأخيرة والحالة الصعبة التي تمر بها المدن اللبنانية، بل تتملك هذه المشاعر كل أطراف الوطن العربي، حزناً على ما خلفته آلة الحرب الإسرائيلية من دمار وخراب وقتل وجرائم.

فخلال اليومين الماضيين، عبّر العديد من المشاهير والفنانين اللبنانيين عن حزنهم وألمهم إزاء الغارات الجوية التي نفذتها إسرائيل على جنوب البلاد.

تفاعل المطرب عاصي الحلاني مع الأحداث المؤسفة في لبنان، وكتب قبل أيام قليلة: "أيلول أسود، والحزن يحرق القلب".

المطربة نوال الزغبي لم تكن بمعزل عن الأحداث، فعبرت عن حزنها عبر حسابها الرسمي على "إكس": "كل حبة من ترابك بتسوى كنوز الدنيا كلها. حماك الله يا لبنان يا وطني الغالي".

كلك تفاعل المغني راغب علامة مع الأحداث الأخيرة، وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "لبنان كطائر الفينيق، حتماً سينتصر". وفي تغريدة سابقة، كتب: "برداً وسلاماً يا لبنان الحبيب".

كما أعلن المطرب آدم تأجيل حفله، الذي كان من المقرر أن يقام في 26 سبتمبر الماضي في قطر، بسبب الظروف والأوضاع التي يمر بها لبنان.

وكتبت المغنية إليسا في منشورها على منصة "إكس": "الأمل الوحيد في الجيش اللبناني"، ودعت الله أن يحمي بلادها وشعبها. وكانت إليسا قد أعلنت قبل أيام اعتذارها عن إحياء حفل غنائي كان من المقرر إقامته في قبرص. وجاء في البيان: "لا وقت للترفيه وتقديم الحفلات في ظل الظروف التي يعيشها لبنان، والناس يموتون ويهجرون من مناطقهم".

ومن خلال وسم "لبنان تحت القصف"، أشارت مايا دياب عبر حسابها على "إكس" إلى أن الحرب لم تكن خيار كل اللبنانيين، لكن يدفع ثمنها الجميع. وكانت دياب قد أجلت حفلها الغنائي، الذي كان من المقرر إقامته يوم 5 أكتوبر الجاري لصالح الأطفال المصابين بمرض السرطان، بسبب الوضع الراهن.

ووصف رامي عياش في منشور له ما يحدث في لبنان بالكابوس، وقال: "قلبي مع كل شخص لا يجد مكانًا يذهب إليه، ومع كل طفل نام مع صوت القصف". واختتم كلامه بأن "المشاهد والصور قاسية، لكن الواقع أقسى".

واكتفى المغني مارسيل خليفة بمقطوعة موسيقية، وكتب عليها "بيروت" عبر حسابه على منصة "إكس".

وتفاعلت المطربة ماجدة الرومي مع الأحداث من خلال دعائها وكتبت: "صوبَك إيدين الناس مرفوعة. غيرك يا ربي مين إلنا مين".

كما أعلنت شبكة قنوات "إل بي سي" تأجيل حفل توزيع جوائز الـ"موريكس دور" بسبب الأوضاع التي يشهدها لبنان، دون تحديد موعد جديد.