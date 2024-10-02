انت الأن تتابع خبر كيف علقت نادين نجيم على الرد الإيراني على إسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفاعلت الممثلة اللبنانية نادين نجيم مع الأنباء المتعلقة بإطلاق إيران صواريخ على كيان الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في سياق الرد على اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، وقائد حركة حماس، إسماعيل هنية.



في تغريدة لها على "تويتر"، عبّرت نجيم عن رغبتها في رؤية رد أقوى من إيران، ووصفت الهجوم الحالي بأنه "بروفا"، قائلة: "منيحة مش عاطلة، بس ناطرين مشهد قوي وأشرس حتى نصدق عنجد… لبنان بيستاهل العالم كله يوقف حدّه".



وفي إطار الردود، علّقت إحدى المتابعات بقولها: "طلبي من جيشك اللبناني مشهد قوي"، فردّت نجيم قائلة: "أقوى جيش، الله ينصره ويحميه". كما ردّت على سخرية أحد المتابعين الذي استهجن اعتبارها 200 صاروخ مجرد "بروفا"، قائلة: "مش مهم العدد، المهم الهدف والنتيجة".



من جهة أخرى، شاركت نجيم على "إنستغرام" دعاءً للشعب اللبناني وسط هذه التطورات .