نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حفل محمد فؤاد في كندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان محمد فؤاد لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة ضمن مهرجان فنون الشرق الأوسط، في دورته الأولى في مدينة ميسيسوجا الكندية، على أن تبدأ فعاليات المهرجان في السبت المقبل 5 أكتوبر الجاري.



محمد فؤاد

آخر أعمال محمد فؤاد

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد فؤاد أغنية من أول يوم،والذي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

كلمات أغنية من أول يوم

من أول يوم جيت الدنيا

وأنا عيني عليك ثانية بثانية

أنا جنبك دايمًا أنا سندك

هافضل سندك ضهر بيحميك

ولما كبرت شويه شويه

أنا كنت بشيلك في عينيا

ده أنا من قبل ما يوم تحتاجني

أو تندهلي وأنا مستنيك

من أول يوم من أول لحظة أنا كنت معاك

من أول يوم وأنا دايمًا حاسس أيه جواك

من أول يوم من أول لحظة أنا كنت معاك

من أول يوم وأنا دايمًا حاسس أيه جواك

من أول يوم وأنا دايمًا فاكرك مش بنساك

أيام صعبة وأيام أحلى

مع بعض أحنا مشينا الرحلة

أنا كنت معاك خطوه بخطوه

عايزك أقوى ما أنا قوتي بيك

من أول يوم حسيت تعبك

أنا كنت معاك واقف جنبك

أنا عمري ما غمضت عينيا حتى شويه

من خوفي عليك

من أول يوم من أول لحظة أنا كنت معاك

من أول يوم وأنا دايمًا حاسس أيه جواك

من أول يوم من أول لحظة أنا كنت معاك

من أول يوم وأنا دايمًا حاسس أيه جواك

من أول يوم وأنا دايمًا فاكرك مش بنساك