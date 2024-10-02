نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصريحاته مع أنس بوخش.. خالد الصاوي يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم النجم خالد الصاوي محرك البحث جوجل بعد كشفه عن أسرار في طفولته وحياته الشخصية وبدايته في التمثيل، من خلال لقائه في برنامج “ABtalks” التي يقدمة الإعلامي أنس بوخش، عبر قناته الشهيرة “يوتيوب”.



تصريحات خالد الصاوي

وقال خالد الصاوي أنه كان يشك في بدايته في موهبته، وأنه قام بكتابة قصص وسيناريوهات، قائلًا: "شكيت في نفسي وفي موهبتي كثيرًا في بدايتي، وكنت أكتب قصص وسيناريوهات ولست ممثل، حيث حصلت على أول جائزة لي في حياتي عن الكتابة وقت دراستي في الجامعة، وبعدها جاء التمثيل، وكنت في هذه الفترة أكتب وأقوم بالإخراج وألقى استحسان ولكن لا أحقق نجاح كبير".





وأكد خالد الصاوي على أنه استغرق وقتًا طويلًا لكي يتقن التمثيل، مُعلقًا: "التمثيل خد وقت معايا علشان أتعلمه لإني مش بتعلم حاجة بسهولة وكنت عنيد، ودرست التمثيل في البداية مع مدرب تمثيل فرنسي كان يخبرني أنني أكثر من يتعبه بين زملائي، وكنت أول مرة أقول لنفسي إني ممثل جامد بعد نجاحي في فيلم عمارة يعقوبيان، وقبلها كنت بقول إني بحب التمثيل ولكن التمثيل مش بيحبني وكان عندي وقتها 45 سنة".

وتحدث "الصاوي" عن فترة طفولته مؤكدًا على أنه كان يرغب في أن يصبح ضابط صاعقة، قائلًا:" كنت أتساءل عن الدين بشكل مبكر، ودخلت في أمور الحلال والحرام، ويمكن إطلاق عليّ طفل الـ لماذا بسبب كثرة أسئلتي، وكان نفسي أبقى ضابط صاعقة لما أكبر بسبب أن والدي حكى لي قصة الحرب على فلسطين ونكسة 67، مما جعلني أفكر في الثأر وقتها، وصحتي كانت كويسة وبلعب رياضة".

خالد الصاوي: حبيت من طرف واحد وأنا في أولى ابتدائي

كما تطرق أيضًا للحديث عن فترة دراسته قال الصاوي أنه أحب صديقته في المرحلة الابتدائية، واستمر في حبه لها إلى أن وصل للصف السادس الابتدائي، مُعلقًا:" حبيت من طرف واحد وأنا في أولى ابتدائي، وكانت بنت استمر حبي لها حتى الصف السادس الابتدائي، كما أنني قمت بمصائب عديدة ولدي ذكريات سيئة منها أنني اترفدت في رابعة ابتدائي وقمت بكسر المعمل وغيرها".



وصرح الفنان خالد الصاوي أن اكتشافه لشغفه بالفن في سن مبكرة ساعده على تجنب الضياع بجميع أشكاله، قائلًا: "الفن أنقذني من الجنون والانتحار والإدمان والإلحاد والضياع عموما، وعمل طاقة نور خرجتني من إحساس القلق من إني مش متناغم مع الدنيا".

وتابع: "الفن خلاني أعيش العالم البديل وأحقق فيه حريتي، وكنت أقعد أرسم نفسي وأنا بعمل حاجات ومغامرات نفسي أخوضها، لغاية ما عرفت إن الفن هيبقى شغلي، وإن معنديش رغبة في حاجة غير الفن".