نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الصاوي عن إصابته بـ "فيرس سي": عرفت بالصدفة والتجربه كانت صعبة وقاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان خالد الصاوي عن تجربته مع «فيروس سي»، وكيف اكتشف المرض عن طريق الصدفة، في وقتٍ لم يكن معه نفقات العلاج.

وقال الصاوي خلال حديثه مع أنس بوخش، في برنامجه «ABtalks»، المُذاع عبر قناة «يوتيوب»، إن تجربته مع المرض كانت قاسية وصعبة، وهو يحمد الله أنه تعافى منه.

وتابع: «الموضوع بدأ لما رُشحت لعمارة يعقوبيان وقابلت مروان حامد وطلب مني أخس شوية عشان الدور، رُحت لخبير التغذية وعملت شوية تحاليل، وتوسعت في التحاليل، وفضلت أتوسع في التحاليل».

وأضاف الصاوي: «لحد ما قررت أروح لدكتور باطنة وكبد، وقالي يا لهوي أنت عندك فيروس سي، وأنا معرفش حاجة عنه، غير إن كان فيه واحد صاحبي كان عنده فيروس سي، وصاحبي دا كان عنده فشل تام في كبده، وأنا وقتها مكانش معايا إمكانيات مادية، يعني كان ممكن أكون مكان صاحبي».

وأكمل الصاوي: «لدرجة كان عندي صديقة ومكنتش راضي أقابلها، لأني مكنتش عارف الفيروس بينتقل ازاي، وعرفت إنه فيروس ضعيف جدًّا لكن خبيث جدًّا، وبيعمل مشاكل على المدى الطويل

وأردف: «أنا وقتها مكنتش قريب من الدين، والحياة الروحية، يعني مكانش عندي طاقة روحية، غير إني بحب الفن والمرح، وقتها بدأت أركز، وأتمرن وأعرف ربنا».