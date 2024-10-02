نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هلا رشدي تحتفل بعيد ميلادها الـ 34 بإطلالة ساحرة على إنستجرام وتحقق نجاحات فنية مبهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت المطربة هلا رشدي بعيد ميلادها الرابع والثلاثين من خلال مشاركة مميزة على إنستجرام، وأرفقت بتعليق قالت فيه:" عـام مضى ويبـدأ اليـوم فـصل جـديـد في عـمري.. أعِـدك فيه يا الله أن أُصـلح فيه ذاتي ما استطعت:"

حيث ظهرت بإطلالة ساحرة أبهرت متابعيها يأتي هذا الاحتفال في وقت تشهد فيه مسيرتها الفنية نجاحات ملحوظة، حيث استطاعت أن تترك بصمة واضحة في عالم الموسيقى خلال فترة زمنية قصيرة. تفاعل جمهورها مع الصور والتهاني، مما يعكس قاعدة جماهيرية متزايدة لها.



تعليقات الجمهور على منشور هلا رشدي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات كل عام وانتي بخير وصحة وسعادة وسلامة يا رب ربنا يبارك في عمرك ويحفظك من كل شر، عيد ميلاد سعيد ومحققة كل احلامك،وغيرها من التعليقات.

اخر اعمال هلا رشدي

والجدير بالذكر آخر أعمال هلا رشدي أغنية "زنجباري" من كلمات نوارة سعيد، ألحان وتوزيع محمد قماح، كورال معز أبو باشا.

كلمات اغنية زنجباري

زنجباري

من وانت صغير أو ي بيبي

بستنى ف يوم كف حبيبي

يضرب غطس يوماتي ف جيبي

من كي چي ل تعليمه العالي

من وانت ب حمالة وبابيون

ومطلع عيني عشان كرتون

يوني فورم المدرسة آصة ولون

والشوز والشنطة كانوا ف بالي

م العشا هيروح البغبغان ف النوم اجباري

زادوا المهام على سوبر مامي يا زنجباري

بقى فيه هوم ورك يا بطل الفرك

بتاع بيبي شارك الدودو

ملك ال لوك لوك هيقرا البوك

ويثبت بكره وجوده

يا خلاثي ياناس عايز يتباس

يتعض اوام ف خدوده

من وانت يا كوكو نونو ف اللفة

وانا ماشيه وشيلاك بتكفىٰ

واهو فصلك تيتا داخلاه بزفة

عندنا كام حد غيرك غالي

عقبال ما تخلص كلية

وتقول طمران تعبك فيا

ح تقول دا ونعم التربية

وبرك بيا اللي هيبقالي