نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الصاوي: الفن أنقذني من الإدمان والالحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان خالد الصاوي ضيفا في برنامج “abtalks” الذي يقدمة الإعلامي أنس لوخش، الذي يتم عرضة عبر قناته الشهيرة “يوتيوب”.

صرح الفنان خالد الصاوي أن اكتشافه لشغفه بالفن في سن مبكرة ساعده على تجنب الضياع بجميع أشكاله.

وقال خالد الصاوي خلال اللقاء: "الفن أنقذني من الجنون والانتحار والإدمان والإلحاد والضياع عموما، وعمل طاقة نور خرجتني من إحساس القلق من إني مش متناغم مع الدنيا".

وتابع: "الفن خلاني أعيش العالم البديل وأحقق فيه حريتي، وكنت أقعد أرسم نفسي وأنا بعمل حاجات ومغامرات نفسي أخوضها، لغاية ما عرفت إن الفن هيبقى شغلي، وإن معنديش رغبة في حاجة غير الفن".

أحدث أعمال خالد الصاوي

ومن ناحية أخري، يواصل الفنان خالد الصاوي تصوير مشاهده في مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “زمالك بولاق”، والتي من المقرر عرضة الفترة المقبلة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق ومليء بالإثارة، حول قصة شقيقين يلتقيان للمرة الأولى بعد مرور 20 عامًا من ولادتهما.

ويعيش خالد الصاوي في حي الزمالك، بينما يقيم باسم سمرة في منطقة بولاق، وتجمعهما الصدفة بعد سنوات طويلة عاش كل منهما فيها ظروفًا مختلفة عن الآخر.

أبطال مسلسل زمالك بولاق

المسلسل يضم نخبة من النجوم، منهم: باسم سمرة، خالد الصاوي، عبير صبري، إنتصار، ميمي جمال، فراس سعيد، ياسر الطوبجي، إسماعيل فرغلي، محمد منصور، لبنى عزت، سيد أسامة ميكا، يوسف عمر، وشاهيستا سعد وهو من تأليف أحمد رجب، إسلام شتا، وباسم الخطيب، ومن إخراج أسامة عمر.