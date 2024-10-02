نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الصاوي: أترفت من المدرسة بسبب قصة كتبتها عن "الكبارية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان خالد الصاوي ضيفا في برنامج “abtalks” الذي يقدمة الإعلامي أنس لوخش، الذي يتم عرضة عبر قناته الشهيرة “يوتيوب”.

تحدث الفنان خالد الصاوي عن أصعب ذكرى في طفولته، مشيرًا إلى أنه تم فصله من المدرسة في الصف الرابع الابتدائي بسبب كتابته لقصة اعتبرها الأصعب.

وقال خالد الصاوي: “أصعب ذكرى لما اترفدت في رابعة ابتدائي لأني كنت بكتب قصة في الفصل عنوانها كباريه.. أنا سألت إيه كباريه ده قالوا لي مكان بتحصل فيه حاجات وحشة فأثار فضولي وأنا بحب بنت في الفصل وبحب مدرسة الفرنساوي عشان شايف إن البنت دي لما تكبر هتبقى زيها”.

وتابع: “المدرسة شافت القصة لقيت كباريه خدتني للمديرة والمديرة رفدتني.. الرفد في الوقت ده كارثه، الموضوع عمل مرارة جوايا لأني حسيت إني بترفد ظلم”.

وأكمل “الصاوي” حديثه قائلا: “أنا بكتب قصة مفادها أن البنت محبوسة جوا الكباريه الأشرار بيخلوها ترقص بالعافية وأنا هروح بالموتوسيكل أحررها”.