نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار مفاجئ لمسلسل نسخة واحدة لا تكفي لهنا الزاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرروا صناع وأبطال مسلسل نسخة واحدة لا تكفي، بطولة هنا الزاهد تأجيل العمل لما بعد موسم رمضان 2025، والعمل كان من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل.

هنا الزاهد تنتهي من تصوير ري ستارت

وفي السينما انتهت هنا مؤخرًا من تصوير فيلم ري ستارت، بطولة تامر حسني تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق ويشارك في العمل كل من باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، ميمي جمال وآخرين وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي ومن المفترض أن يعرض في موسم عيد الفطر القادم.

كما أنها تنتظر خلال الفترة القادمة عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما، تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن والعمل يشارك فيه كل من مي عمر، هشام ماجد، أحمد صلاح السعدني، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام وآخرين.

آخر أعمال هنا الزاهد

والجدير بالذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد السينمائية فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وشارك في العمل كل من هشام ماجد، محمد ثروت وآخرين،وحاز الفيلم على اعجاب الجمهور في الوطن العربي.