نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شخصية ياسمين صبري في "ضل حيطة" رمضان ٢٠٢٥ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تستعد النجمة ياسمين صبري لخوض أحدث أعمالها الدرامية الجديدة والتي تحمل أسم " ضل حيطة "،والتي من المقرر أن يتم عرض العمل في رمضان ٢٠٢٥.

وتجسد ياسمين خلال أحداث العمل تتعرض للخيانة من حبيبها وصديقتها التي تجسد دورها ثراء جبيل، بينما لم يتم حتى الآن ترشيح الفنان الذي سيقدم دور حبيبها.

أحداث مسلسل ضل حيطة

وتدور أحداث ضل حيطة في إطار اجتماعي تشويقي، تظهر خلاله ياسمين بشخصية ربة منزل تمر بالعديد من التحولات وتعاني من أزمات عديدة في حياتها، وتتكون عائلة ياسمين من أحمد فؤاد سليم الذي يلعب دور والدها وسلوى عثمان التي تظهر بشخصية والدتها، فيما يلعب عابد عناني دور شقيقها، وتقدم غفران محمد شخصية شقيقة ياسمين ضمن الأحداث.

أبطال ضل حيطة

مسلسل ضل حيطة، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة ياسمين صبري، ثراء جبيل، عابد عناني، هاجر الشرنوبي، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، وغفران محمد، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.

اخر اعمال ياسمين صبري

والجدير بالذكر آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل رحيل، والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، تناول اعتماد المرأة على ذاتها في العمل ومرورها بظروف صعبة في المناطق الشعبية.

وتقدم ياسمين خلال أحداث العمل شخصية رحيل وهدان وهي فتاة شعبية تعمل مهندسة وتمر حياتها بالعديد من الأزمات ثم تدخل السجن، وبعدها تتحول من الفقر إلى الثراء.

والمسلسل مكون من 15 حلقة، ومن بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، محمد مهران، هاجر الشرنوبي، مي القاضي، بسنت صيام، لبنى ونس، حازم سمير، وعزت زين، والعمل من تأليف محمد عبدالمعطي وباسم حسين وإخراج محمد عبدالسلام