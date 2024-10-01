نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلقة 8 | إسعاد يونس يكشف لغز العفاريت في مسلسل "تيتا زوزو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تفصلنا ساعات قليلة على عرض الحلقة الثامنة من مسلسل تيتا زوزو على DMC، حيث يعرض كل يوم من السبت إلى الأربعاء في تمام الـ 8 مساءً.



وتكشف إسعاد يونس لغز العفاريت الذي لازمها طوال السبع حلقات السابقة بالشقة التي أسفلها، حيث تتحدث مع الذكاء الاصطناعي "إسلام إبراهيم" وتخربه القصة والتي تعود لشاب وخطيبيته قتلا في الشقة، وتقوم أرواحهم بتحريك العفش في المساء بسبب عدم راحتهم، وأن راحتهم سوف تعود عندما يتم القصاص من قاتلهم.

تفاصيل تيتا زوزو

ينتمي مسلسل “تيتا زوزو” إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور احداثه في إطار لايت كوميدي وهو مسلسل مكون من 30 حلقة يتم عرضه في الأوف سيزون وتدور قصته حول إسعاد يونس التي تلعب شخصية وكيلة وزارة ولديها أبناء وأحفاد، ومن ثم تمر العائله بالعديد من المشاكل، ذلك الأمر الذي يجعل اسعاد يونس مسؤوله عن تلك المشاكل وعن تقديم حلول لها.



فريق عمل تيتا زوزو



مسلسل “تيتا زوزو”، يشارك فى بطولته إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.



اخر أعمال الفنانة إسعاد يونس



وكان اخر أعمال الفنانة إسعاد يونس فيلم “عصابة عظيمة” الذى شارك فى بطولته كل من كريم عفيفى وفرح الزاهد ورنا رئيس وعنبة ومحمد محمود وتأليف هاجر الإبيارى وإخراج وائل إحسان، ويدور الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة هي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة. يتسبب ابنها الساذج في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه.