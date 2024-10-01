نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. عرض أولى حلقات أزمة منتصف العمر على MBC masr في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد قناة MBC masr لعرض أولى حلقات مسلسل "أزمة منتصف العمر" عرض أول حصري على شاشة التلفزيون وذلك في تمام التاسعة مساءً.



أحداث مسلسل أزمة منتصف العمر

مسلسل "أزمة منتصف العمر" تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية، وتجسد ريهام عبدالغفور دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة وهي رنا رئيس التي يتزوجها كريم فهمي، ومع الحلقات تنكشف أزمة كل شخصية وماضيها الذي يترك أثره على مجريات الأحداث في حاضرها، في إطار من التشويق والتتابع السريع لكل حدث.

نجوم مسلسل أزمة منتصف العمر

ويعد مسلسل أزمة منتصف العمر من بطولة كريم فهمي، وريهام عبد الغفور، ورنا رئيس، وهند عبدالحليم، وعمر السعيد، وركين سعد، وهاجر عفيفي، وشروق إبراهيم، وسلوى محمد علي، ورشدي الشامي، من إخراج كريم العدل.

الهجوم والإنتقادات التى تعرض لها فريق عمل المسلسل:

وآثار مسلسل "أزمة منتصف العمر" حالة من الجدل بسبب القضية الشائكة التي يناقشها المسلسل ووجدت بعض التعليقات السلبية حول المسلسل، وتعرض للهجوم من العديد من المشاهدين وأيضٱ من الإعلامين والنجوم، لعل أبرزهم الإعلامية دعاء فاروق، وعبير الشرقاوي وغيرهم.