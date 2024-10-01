قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يطلق قناة Q News للأخبار الناطقة باللغة الإنجليزية

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أحمد جودة - القاهرة - يطلق قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد قليل، قناة Q News للأخبار الناطقة باللغة الإنجليزية.

وتقدم قناة Q News خدمة اخبارية مميزة باللغة الإنجليزية وتبث على الإنترنت عبر حسابتها على منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك ويوتيوب وتيك توك وإكس.

ويمكن متابعة انطلاق قناة Q News للأخبار عبر تردد إكسترا لايف بدءًا من الساعة الرابعة عصرا وبعد ذلك يمكن متابعة بثها المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل عن قناة «Q News»

قناة «Q News» من المنتظر أن تتمتع بمجموعة من الميزات التي تجعلها علامة مميزة في المشهد الإعلامي الدولي وليس العربي فقط، ويتمحور ذلك في رؤيتها حول التواصل مع جمهور عالمي من خلال تقديم محتوى إخباري باللغة الإنجليزية، ما يمنحها القدرة على توصيل صوت مصر بفاعلية إلى العالم.

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