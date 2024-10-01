نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الثقافة يعتمد برنامج الاحتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اعتمد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، برنامج فعاليات الوزارة للاحتفاء بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر، والتى تُنظمها قطاعات الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال وزير الثقافة: "تحتفي الوزارة بذكرى عزيزة على قلوب المصريين جميعًا، وهي الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي تمثل رمزًا للفخر والعزة والإرادة للشعب المصري، هذه المناسبة الخالدة التي تُذكرنا بتضحيات أبناء الوطن الذين كتبوا بدمائهم صفحة من أروع صفحات التاريخ".

وأوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن الوزارة أعدت برنامجًا شاملًا يضم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية في مختلف المحافظات، ونسعى من خلالها لتعزيز روح الانتماء والفخر بين الأجيال الجديدة، من خلال عروض فنية وثقافية تروي قصص البطولة والشجاعة، وتجسد معاني الوحدة والتلاحم بين الشعب المصري وقواته المسلحة.

وأكد وزير الثقافة، أن الوزارة تؤمن بأهمية الفن والإبداع كوسيلة فاعلة لنقل قيم النضال الوطني، وإحياء هذه الذكريات العظيمة في وجدان الأمة، وشدد على أن روح أكتوبر ستظل مصدر إلهام لنا جميعًا لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لوطننا العزيز.



الهيئة العامة لقصور الثقافة





أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، برنامجًا مكثفًا في القاهرة والمحافظات، تنفذ خلاله أكثر من 456 نشاطًا ثقافيا وفنيا، على مدار الشهر، بالمجان، بجميع المحافظات.

حيث يشهد إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، 64 نشاطًا وفعالية، بمحافظات: "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم"، وتتنوع بين: "محاضرات، مناقشات كتب، مسابقات ثقافية، ورش حكي، حلقات نقاشية، عروض موسيقى عربية وفنون شعبية، مسرح للعرائس، ورش فنية وحرفية، ومعارض للكتب".

ومن أبرزها، احتفالية كبرى يوم 6 أكتوبر، بمركز الجيزة الثقافي، العاشرة صباحًا، وتشهد مكتبة الحديقة الخضراء، احتفالية أخرى يوم 10 أكتوبر، بحضور عدد من المحاربين القدامى، وبالقاهرة يشهد قصر ثقافة روض الفرج، احتفالية كبرى يوم 9 أكتوبر في تمام السادسة مساءً، بجانب حفل آخر يوم 12 أكتوبر، بقصر ثقافة السلام.

وبمحافظة القليوبية، تُقام احتفالية يوم 6 أكتوبر، تشهد تكريم اسم الشهيد محمد حسين، من أبناء قرية سنديون، وذلك ببيت ثقافة سنديون، في الخامسة مساءً، فيما تنظم مكتبة الطفل والشباب، بسنورس، احتفالية صباح يوم 7 أكتوبر، بجانب احتفالية أخرى تُقام بجمعية الرعاية المتكاملة.

وفي الفيوم تُقام احتفالية بمكتبة "مطرطارس" يوم 2 أكتوبر، تتضمن محاضرة بعنوان "أكتوبر المجد والعزة"، ومسابقات ثقافية، بجانب ورشة رسم، وأشغال فنية، في الحادية عشرة صباحًا.

وبإقليم القناة وسيناء، تُقيم الهيئة 63 نشاطًا وفعالية بمحافظات: "بورسعيد، شمال سيناء وجنوب سيناء"، وتتضمن الفعاليات: "أمسيات شعرية، معارض للكتب، عروض موسيقى عربية وفنون شعبية، مسابقات ثقافية، ورش حكي وورش فنية" وغيرها.

حيث تقام احتفالية يوم 6 أكتوبر، بقصر ثقافة العريش، في السادسة مساء، وأخرى على مسرح قصر ثقافة طور سيناء، يوم 7 أكتوبر، العاشرة صباحًا، كما تشهد محافظة بورسعيد، عددًا من الحفلات الفنية.

كما تُقدم الهيئة بإقليم شرق الدلتا الثقافي، 90 نشاطًا وفعالية، بمحافظات: "الشرقية، الدقهلية، دمياط"، وتشمتل على: "معارض، ورش فنية، ورش حكي، ندوات، عروض موسيقى عربية وفنون شعبية، أمسيات شعرية"، ومن أبرزها احتفالية يوم 5 أكتوبر، بإستاد المنصورة الرياضي، الخامسة مساء، بالإضافة إلى حفل آخر، بميدان المحافظة، يوم 6 أكتوبر، السادسة مساءً.

وبمحافظة الشرقية تقام احتفالية، يوم 6 أكتوبر، بقصر ثقافة الزقازيق، السابعة مساءً، أما محافظة دمياط، فتشهد عدة لقاءات تثقيفية، تقام بعدد من المدارس، ضمن "بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم"، منها: "مدرسة الجمهورية الجديدة، دمياط الثانوية العسكرية، علي بن أبي طالب".

أما إقليم غرب ووسط الدلتا، فيقدم فعاليات مكثفة تبلغ 117 نشاطًا، بمحافظات: "البحيرة، الإسكندرية، الغربية، مطروح، المنوفية" وتشتمل على "محاضرات ولقاءات تثقيفية، معارض وورش فنية، عروض موسيقى عربية وفنون شعبية، أمسيات شعرية، لقاءات أدبية، ورش حكي، نادي سينما، مناقشة كتب".

ومنها احتفالية يوم 6 أكتوبر، بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، السابعة مساء، وأخرى بقصر ثقافة شبين الكوم بالمنوفية، بالإضافة إلى احتفالية يشهدها المركز الثقافي بطنطا، 7 أكتوبر، الثامنة مساءً.

وتشهد محافظة مطروح مجموعة من الحفلات الفنية، أيام 3، 10،11 أكتوبر، بمقر النادي الاجتماعي في الثامنة مساءً.

أما محافظة البحيرة، تشهد احتفالية يوم 2 أكتوبر، بديوان الوحدة المحلية بعمر مكرم، بحضور نخبة من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وينفذ إقليم وسط الصعيد، برنامجًا ثقافيًا وفنيًا، ينظم 69 نشاطًا وفعالية بمحافظات: "أسيوط، المنيا، الوادي الجديد، سوهاج"، ويتنوع البرنامج بين: "محاضرات ولقاءات تثقيفية، ورش فنية، ندوات، معارض للكتب، وأمسيات شعرية".

ومن أبرزها احتفالية، يوم 3 أكتوبر، بقصر ثقافة الخارجة، وأخرى يوم 10 أكتوبر، ببيت ثقافة بلاط، 10 صباحًا.

وفي محافظة أسيوط، تقام أمسية شعرية كبرى، بعنوان "أصداء أكتوبر" ببيت ثقافة منفلوط، يوم 9 أكتوبر في السادسة مساء، وفي محافظة سوهاج تقام احتفالية بمجمع مدارس شطورة يوم 7 أكتوبر، أما محافظة المنيا تنطلق بها الاحتفالات، وتحديدًا ببيت ثقافة العدوة، وقصر ثقافة مغاغة.

كما تنظم الهيئة بإقليم جنوب الصعيد، برنامجًا ثقافيًا وفنيًا يتضمن 53 نشاطًا وفعالية، بمحافظات "أسوان، البحر الأحمر الأقصر، قنا" وبتنوع البرنامج بين: "ورش ومعارض فنية، محاضرات، أمسيات شعرية، عروض موسيقى عربية وفنون شعبية، نادي سينما".

ومن أبرزها احتفالية يوم 6 أكتوبر، بقصر ثقافة الغردقة السادسة مساءً، وأخرى ببيت ثقافة القصير، بمحافظة البحر الأحمر، الثامنة مساءً، بالإضافة إلى احتفالية يوم 8 أكتوبر، بقصر ثقافة الأقصر، العاشرة صباحًا.

فيما تشهد محافظة أسوان عدة فعاليات، أهمها: لقاء بعنوان "شخصيات ورموز حرب أكتوبر، 3 أكتوبر بمشاركة الشاعرين، سيد عیسى، وطه الأسواني، بجانب احتفالية يوم 8 أكتوبر، بقصر ثقافة أسوان، أما محافظة قنا، تشهد احتفالية كبرى يوم 6 أكتوبر بقصر ثقافة قنا في السادسة مساءً.





دار الأوبرا المصرية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، عددًا من الفعاليات الفنية على المسارح التابعة لها، بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تبدأ الفعاليات مساء الأربعاء 2 أكتوبر، على المسرح الصغير، ضمن نشاط الأوبرا الثقافي والفني، بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافي "البيت الفنى للمسرح"، برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك بتقديم عرض العرائس المسرحي "أكتوبر الذهبى"، بطولة نجوم وفناني مسرح القاهرة للعرائس، فكرة الدكتور أسامة محمد علي، وكتابة رحمة محجوب، منار عز الدين، محمد عسكر، موسيقى ومؤثرات محمد عبد الوهاب الرفاعي، سينوغرافيا شادي قطامش وأميرة عادل، مخرج منفذ هاني عز، رفعت ريان، إخراج رضا حسنين.

وعلى مسرح الجمهورية، أيام 2، 3، 4 أكتوبر، تُقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث، عرض "أحمس" تصميم وإخراج محمود مصطفى.

وعلى المسرح المكشوف، يُقام حفلان لطلاب مركز تنمية المواهب، تحت إشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر، لفصول كورال ذوى القدرات الخاصة، ومركز تنمية المواهب، تدريب وقيادة ميرفت همام، في مساء الجمعة 4 أكتوبر، ويوم الأحد 6 أكتوبر.

كما تمتد الفعاليات إلى مسرح أوبرا دمنهور، بحفل يُحييه مركز تنمية المواهب، بباقة من الأغاني التي تجسد روح الوطنية والانتصار، من خلال فصول "كورال أطفال أوبرا الإسكندرية ودمنهور" تحت الإشراف الفني للدكتورة هدى حسني، وتدريب وقيادة الدكتور محمد حسني، وباليه أوبرا دمنهور، بتابلوهات استعراضية تحمل في طياتها مشاعر الحماس والفخر، تدريب إبراهيم خالد، كما يشارك كورال ذوي القدرات الخاصة.

وتختتم الفعاليات مساء الأربعاء 9 أكتوبر فى المسرح الصغير، بأمسية ثقافية ضمن سلسلة "أرواح في المدينة" التي يقدمها الكاتب الصحفي محمود التميمي ضمن النشاط الثقافي والفكري وتتضمن عرضًا ثريًا لأشهر ما قدمته السينما المصرية عن بطولات وانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

قطاع صندوق التنمية الثقافية

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، عددًا من الفعاليات خلال الشهر، بالمراكز الإبداعية التابعة له، حيث ينظم قصر الأمير طاز، ندوة لجنة الشباب المركزية "صالون بيت العائلة المصرية" بعنوان "أكتوبر 73 انتصارات في كل المجالات"، تديره الإعلامية ناهد عبد الحميد، ويصاحبه حفل فني، في الثامنة مساء 20 أكتوبر، وتُقام ندوة توعية، وورشة فنية لطلبة المدارس ضمن الاحتفالات بانتصارات أكتوبر المجيدة، وبالتعاون مع إدارة الخليفة والمقطم، العاشرة من صباح الإثنين من كل أسبوع، وورشة رسم بهذه المناسبة، السبت من كل أسبوع، طوال الشهر.

أما مركز الإبداع الفني، فينظم صالون السينما، مع المخرج أحمد فؤاد درويش، بعنوان "أكتوبر 73.. الجندي المصري، ما قبل وما بعد وفي حياته اليومية"، مع عرض مقاطع من أفلام وثائقية في السابعة مساء 3 أكتوبر، إضافة إلى صالون "حواديت الدكتورة وحكايات المصريين" بعنوان "انتصارات مصرية"، مع بسام الشماع، وتديره الدكتورة فاتن صلاح سليمان، أستاذ تاريخ العمارة والتراث بكلية الهندسة، في السابعة مساء 31 أكتوبر.

وفي بيـت الغنـاء العربـي" بقصـر الأميــر بشتاك، تقدم فرقة (المايسترو) بقيادة المايسترو إيمان الجندي، حفلا فنيا يوم 11 أكتوبر في الثامنة مساءً، وحفل آخر لفرقة "كورال سلام" التابع للمركز القومي لثقافة الطفل، بقيادة المايسترو وائل عوض، في الثامنة مساء 18 أكتوبر.

ويقيم بيت الشعر العربي (مركز إبداع الست وسيلة) مساء الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024، أمسية شعرية استثنائية تحت عنوان "شعراء مدن القناة.. شعراء ما بعد المقاومة"، وذلك احتفاءً بروح المقاومة والتضحية التي أظهرها أبناء مدن القناة وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية

وينظم مركز إبداع بيت السحيمي، حفلًا لفرقة "صحبة السمسمية" قيادة الفنان أحمد عشري في الثامنة مساء 10 أكتوبر، إلى جانب ندوة بعنوان "بطولات أكتوبر"، تديرها الكاتبة الصحفية منال نور الدين، ويعقبها حفل فرقة النيل للآلات الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، في السابعة مساء 13 أكتوبر، كما يعقد صالون "ذاكرة الوطن" للكاتب الصحفي محمد الشافعي، ويعقبه حفل فرقة "النيل للآلات الشعبية"، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، في السابعة مساء 27 أكتوبر.

ويقيم مركز إبداع الحرية بالإسكندرية، أمسية ثقافية بمشاركة نخبة من أبطال حرب أكتوبر، يتخللها عرض فيلم تسجيلي لبعض المعارك والمواقف القتالية للأبطال، يديرها الدكتور إبراهيم عبد الله، في السادسة والنصف مساء 15 أكتوبر.

وفي "مركـز إبـداع الطفـل.. بيت العيني" يقام أيام السبت 5 و26 والأربعاء 16 و23 أكتوبر، ورشة حكي عن انتصارات أكتوبر المجيد في العاشرة صباحًا، وآخر في مجال الرسم بعنوان أرض الفيروز أيام 16 و23 أكتوبر في العاشرة صباحًا، إضافة إلى تنظيم عدد من الزيارات والندوات وورش بيت العيني لطلبة المدارس المحيطة بالمنطقة بعنوان (انتصارات أكتوبر المجيدة) 11 صباحًا، وفي السبت من كل أسبوع، تقام ورشة إعادة تدوير بعنوان "انتصارات وبطولات أكتوبر" 11 صباحًا.

كما ينظم مركز جمال عبد الناصر بالإسكندرية، أيام الإثنين والخميس من كل أسبوع، ورش الرسم والتلوين، بهذه المناسبة في الثانية ظهرًا، وأيام الأحد الأول والثالث، شهريًا، لقاءات حكايات "أكتوبر المجيد" في الواحدة ظهرًا، وأيام الخميس من كل أسبوع، لقاءات أجمل ما قرأت "أكتوبر المجيد" إشراف الدكتورة سامية صادق، في الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

المجلس الأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أسامة طلعت، بالتعاون بين الإدارة المركزية للشعب واللجان، والمركز القومي لثقافة الطفل، والمركز القومي للسينما، عددًا من الفعاليات الثقافية للاحتفاء بذكرى انتصارات أكتوبر، حيث تعقد ندوة لمناقشة وتوقيع كتاب "التفاصيل الغائبة ترويها ذاكرة الأبطال الحاضرة أكتوبر 1973"، تأليف الدكتورة قدرية سعيد، والكاتبة الصحفية مروة عصام الدين، ويديرها الدكتور جمال شقرة -أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة عين شمس، ويشارك بها عدد من أبطال الحرب، وذلك في الخامسة مساء 3 أكتوبر، وفي الحادية عشرة صباح 7 أكتوبر، تعقد عدد من الورش التدريبية والعروض الفنية، التي يقدمها المركز القومي لثقافة الطفل، تشتمل على "ورش فنية ورسم على الوجه، وعروض الأراجوز والمهرج وعرائس الماريونت"، وفي السادسة مساءً، تعقد أمسية شعرية بعنوان "القصيدة بين نصر أكتوبر ونصر المقاومة"، يشارك بها الشعراء الكبار "أحمد عبد المعطي حجازي، أحمد عنتر مصطفى، سعد زغلول، السعيد شحاتة، الدكتورة شيرين العدوي، عبد القادر الحصني"، إلى جانب أمسية بعنوان "سينما النصر"، يُنظمها المركز القومي للسينما، تتضمن عرض فيلم "المحارب المشير أحمد بدوي"، للمخرج عاطف شكري، ويعقبه ندوة لمناقشة الفيلم وذلك في السابعة مساءً.

وفي يوم 8 أكتوبر، تعقد حلقة نقاشية بعنوان "أكتوبر في عيون الشباب"، يديرها الدكتور محمد أحمد مرسي- مقرر لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس.

ويصاحب جميع الفعاليات، معرض الكتاب، مع خصم يصل إلى 50٪ على إصدارات المجلس الأعلى للثقافة.

المركز القومي لثقافة الطفل

يُقيم المركز القومي لثقافة الطفل، التابع للمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أسامة طلعت، عددًا من الفعاليات بالمقرات التابعة، حيث ينظم بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، ورشًا فنية متنوعة عن انتصارات أكتوبر منها: "ورش حكي عن انتصارات أكتوبر، عرض "انتصارات أكتوبر" لفريق المسرح الأسود، حفل توقيع كتاب "باسل" تأليف الكاتب عبد السلام إبراهيم، رسوم الفنان عبد الرحمن نور الدين (المسرح الصغير)، وعلى المسرح الروماني بالحديقة تُقام احتفالية تتضمن عرضًا استعراضيًا وطنيًا لفريق "بنكمل بعض" الاستعراضي من ذوي الهمم، وعرض أوبريت استعراضي وطني لفريق "بنات وبس"، وفقرات غنائية لكورال "بنكمل بعض"، وعرض درامي "أوبريت النور" لفريق التمثيل بالحديقة، وفقرات غنائية وطنية لفريق كورال "سلام"، كما يتم تقديم ورش وعروض فنية كل جمعة وسبت بالحديقة.

أما بحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم، يتم الاحتفال يومي 6 و7 أكتوبر بمجموعة متنوعة الأنشطة الثقافية والفنية منها "أشغال ورق وتلوين، أنشطة تفاعلية عن حرب أكتوبر وألعاب ابتكارية، ألعاب ورقية دبابة، مجسمات عن حرب أكتوبر، مسرح عرائس حكايات "تيتا توتا" عن حرب أكتوبر، ورش تدوير لصنع مجسمات ونماذج عن نصر أكتوبر، ندوة عن حرب أكتوبر بحضور مؤلف أحد إصدارات المركز من سلسلة "حكايات الانتصار" التي أصدرها المركز في الاحتفال بمرور خمسين عامًا على النصر، ورش تيجان وماسكات وميداليات علم مصر، ورشة تفاعلية بعنوان "سر البطولة"

وعلى صفحة المركز القومي لثقافة الطفل على موقع فيسبوك يتم نشر أفلام وأغاني من إنتاج المركز على مدار شهر أكتوبر منها فيلم "الوطن" تأليف فاطمة المعدول وإخراج حسن عبد الغني، حلقات أبطال أكتوبر للكاتب حازم هاشم، أوبريت "حكايات الانتصار" تأليف سامي شاكر ألحان وتوزيع وائل عوض، أغنية "مصر تستحق" تأليف خالد تاج الدين ألحان وتوزيع وائل عوض، أغنية "انتباه" تأليف محمد ناصف ألحان وتوزيع وائل عوض.

قطاع الفنون التشكيلية

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عدد من الفعاليات بالمتاحف التابعة له منها "السيرة الهلالية بقنا، متحف بور سعيد، دنشواي، محمد ناجي وراتب صديق، مصطفى كامل وسينما الحضارة بالجزيرة في القاهرة" وتتضمن الفعاليات مجموعة من الورش الفنية والمحاضرات الثقافية عن انتصارات أكتوبر.

دار الكتب والوثائق القومية

تقيم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة ثقافية ينظمها مركز التدريب والتنمية البشرية تحت عنوان "انتصار أكتوبر بين الماضي والحاضر" يشارك بها اللواء دكتور محمد فخر الدين على، وذلك بقاعة على مبارك في الدار يوم 9 أكتوبر في العاشرة صباحا، كما تتضمن احتفالية فنية من أعضاء جمعية رواد السلام لذوي الهمم من الإعاقات البصرية يقدمون من خلالها عددا من الأغاني الوطنية بمناسبة انتصارات أكتوبر.

قطاع الإنتاج الثقافي

ينظم قطاع الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالية فنية ضخمة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تتضمن تكريم عدد من أبطال الحرب من أبناء القوات المسلحة، إضافة إلى تكريم عدد من نجوم الفن الذين شاركوا في الأعمال الوطنية، إلى جانب فقرة فنية.



كما يقدم مسرح المواجهة والتجوال عددًا، من العروض المسرحية بمدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء وبعدد من قرى المحافظة كما يقدم عرض "أكتوبر الذهبي" ضمن جولات المرحلة الخامسة بعدد من المحافظات.

المركز القومي للسينما

يعرض المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، عدد من العروض السينمائية بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة بمركز الثقافة السينمائية منها "معركة الوعي" للمخرج مختار على وذلك يوم 2 أكتوبر،"مسافر للشمال ومسافر للجنوب" وندوة لمناقشة الفيلم مع الطلائع من الموهوبين وطلاب التعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى جانب ورشة تلوين علم مصر للأطفال ذوي الهمم يوم 6 أكتوبر، وفي يوم 9 أكتوبر يتم عرض فيلمي "حصاد" للمخرج حسام على و"صائد الدبابات" لخيري بشارة، أما يوم 12 أكتوبر يتم عرض فيلم "المحارب أحمد بدوي" يعقبه ندوة بحضور أبطال أكتوبر وتكريمهم، وورشة حكي أبطال أكتوبر للكاتبة الدكتورة عزة رياض وذلك بمكتبة مصر العامة بالدقي.

البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم ينظم احتفالية فنية على مسرح البالون يحيها الفنان على الحجار، ويشارك بها فرقتي رضا والقومية للفنون الشعبية وفرقة أنغام الشباب للموسيقي من خلال أوبريت "مصر إيد واحدة" كلمات والحان وتوزيع محمد مصطفي، ديكور المهندس محمد جابر، رؤية وإخراج تامر عبد المنعم، وأداء صوتي لسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وذلك في التاسعة مساء 9 أكتوبر.

المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، حفل موسيقي غنائي لفرقة المركز الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد ماهر، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد 6 أكتوبر 2024م، بمسرح الهناجر.



يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أروع الأغاني الوطنية التراثية منها: "عاش اللي قال"، "موال النهار"، "عظيمة يا مصر"، "سكت الكلام"، غناء: الفنان أحمد محسن، "حلوة بلادي"، "طوف وشوف"، "يا أغلى اسم في الوجود"، "حبيبتي يا مصر"، غناء: الفنانة هند عمر، ويختتم الحفل بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية.

الهيئة المصرية العامة للكتاب

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، معرض دمنهور السابع للكتاب الذي يستمر خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر،ويرافق المعرض برنامجا ثقافيا، يشارك فيه مجموعة كبيرة من الكتاب والمبدعين والمفكرين والشعراء بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى أنشطة متنوعة للأطفال.



كما يطرح بتلك المناسبة مجموعة من الإصدارات عن حرب أكتوبر،ويقدم خصومات تصل إلى 50%

المركز القومي للترجمة

يقدم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بهذه المناسبة خصمًا على إصدارته يصل إلى 50 %.



أكاديمية الفنون



تشارك أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبار، بمجموعة من الفقرات الفنية المتميزة فى الاحتفال الخاص بكلية القادة والأركان بهذه المناسبة في الثامنة صباح 20 أكتوبر بمقر الكلية، وتنظم الأكاديمية حفل فنى متنوع يضم مشاركات لفرقها فى الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر على مسرح نهاد صليحة، كما تستضيف الأكاديمية احتفالية خاصة بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة مودة لإعمار آل البيت بحضور كبار الشخصيات العامة يوم 17 أكتوبر.

