نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الثقافة يتفقد معرض "حكاية النور" للفنان أحمد فريد ويشيد بأعماله الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور الفنان أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بجولة تفقدية لمعرض "حكاية النور"، المعرض الفني الثامن عشر للفنان المتميز دكتور أحمد فريد والذي يقام حاليًا بجاليري بيكاسو الزمالك.

وأبدى الوزير إعجابه الكبير بالأعمال الفنية المعروضة، والتي بلغ عددها 40 عملا فنيا، مشيدا برؤية الفنان الفريدة في تناول موضوع النور وتوظيفه في لوحاته بأسلوب يجمع بين الأصالة والمعاصرة، كما أشاد الوزير بالابتكار في استخدام الألوان وتنوع الأشكال الفنية التي تنبض بالحياة وتعبر عن طاقة النور وجمالياته.

وخلال جولته، استمع الوزير إلى شرح مفصل من الفنان أحمد فريد حول الأفكار والمفاهيم التي ألهمته لخلق هذه الأعمال، وكيف استطاع أن يعبر عن رحلته الخاصة مع النور من خلال تجريد ألوانه وتوظيفه للعناصر البصرية في لوحاته.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، على أهمية دعم المبدعين المصريين وتوفير المناخ المناسب لهم لإطلاق العنان لإبداعاتهم، مشيرًا إلى أن الفن التشكيلي يعد أحد أهم روافد الحركة الثقافية في مصر، ويمثل نافذة تعكس القيم الجمالية والهوية الحضارية للمجتمع المصري.

من جانبه، أعرب الفنان أحمد فريد عن سعادته البالغة بزيارة وزير الثقافة لمعرضه، مؤكدا أن هذه الزيارة تقدير كبير لمجهوداته وتشجيع لتقديم المزيد من الأعمال التي تعكس جماليات الفن المصري وتراثه العريق، مضيفا أن اهتمام الوزارة بالأنشطة الفنية يدعم مسيرة الفن التشكيلي ويمنح الفنانين حافزا أكبر للاستمرار في العطاء.

تفاصيل المعرض

يشار إلى أن هذا المعرض هو الثامن عشر في مسيرة الفنان أحمد فريد، بعد سلسلة من المعارض الفردية التي أقامها في الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، ودول الخليج، بجانب معارضه التي أقامها في مصر.