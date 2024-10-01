انت الأن تتابع خبر أمسية موسيقية أردنية يابانية في عمان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقيمت مساء الاثنين في مركز الحسين الثقافي بمنطقة رأس العين، أمسية موسيقية مشتركة بين عازفين يابانيين وأردنيين، احتفالاً بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين الأردن واليابان. حضر الأمسية حشد كبير من الجمهور، حيث قدمت عازفة الكوتو اليابانية الشهيرة يوكو نيشي وفرقتها معزوفات يابانية تقليدية.



كما شارك الموسيقيون الأردنيون طارق الجندي، رولا البرغوثي، ليث سليمان، ورامي الجندي في تقديم معزوفات فلكلورية أردنية مثل "رضاها" و"وين ع رام الله". واختتمت الأمسية بمقطوعة مشتركة جمعت الآلات الشرقية مع الكوتو اليابانية بعزف أغنية "يا طير يا طاير".



تأتي هذه الأمسية ضمن فعاليات تحتفي بالعلاقات الثنائية المميزة التي بدأت بين الأردن واليابان عام 1954، وتتضمن تعاوناً ثقافياً مستمراً بين البلدين .