نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض الحلقة الـ13.. مسلسل برغم القانون يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل برغم القانون محرك البحث عبر موقع "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الـ13 أمس على منصة Watch it والتي دارت أحداثها عن اختطاف أكرم لابناء ليلى إيمان العاصي، وحبسها بسبب اقتحامها لفيلا “خالد” شادي مقار، ولكن شقيقتها انقذتها حيث أجبرته على التنزال عن المحضر الذي حرره ضدها بعدما مزقت ملابسها واستعانت بالجيران بهدف التحرش بها، وبالفعل خرجت شقيقتها من الحبس، كما اكتشف “ياسر” وليد فواز أن زوجته “فاتن” رحاب الجمل سرقته، كما اعتقد أنها خانته مع خالد فقام بضربها إلى أن سقطت مغشية عليها وتركها وهرب بأمواله.



أبطال وصناع مسلسل "برغم القانون"

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون على شاشة ON



وسوف يتم عرض مسلسل "برغم القانون عبر شاشتي قناة ON وON drama من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

ويذاع مسلسل برغم القانون على شاشة قناة ONE في السابعة والنصف مساءً، ويعاد بواقع مرتين الأولى في الواحدة والربع صباحًا، ويعاد مرة أخرى في الحادية عشر والنصف من صباح اليوم التالي.