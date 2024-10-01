نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. نجوى فؤاد تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة الاستعراضية نجوى فؤاد تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة خلال لقائها في برنامج "صبرنا ونوليا" المذاع عبر شاشة قناة "TEN".



وخلال اللقاء، قالت نجوى فؤاد، إن هنري كيسنجر وقع في غرامها من أول نظرة، وتقدم لطلب الزواج منها 4 مرات وهي في مرحلة الشباب خلال سبعينيات القرن الماضي.

آخر تصريحات نجوى فؤاد

وتابعت نجوى فؤاد، أن هنري كيسنجر، قام بحجز صالة أحد الفنادق التي كانت تعمل بها راقصة وحضر لها مع وفده الخاص، وكانت لا تعرفه في المرة الأولى لأنها لم تكن مهتمة بالسياسة، مشيرة إلى أن كيسنجر أعجب وانبهر بها من أول مرة ودعاها لتناول العشاء ورفضت لأنها كانت متزوجة من مدير فندق وطلبت أن يحضر معها.

وأشارت نجوي فؤاد إلى أن: "شائعة التأمين على رجلي مش حقيقية ياريتني عملت كدة بدل ما أنا بصرف عليها عمليات كل شوية.. وأتوقع الإشاعة دي طلعت عشان رجليا كانت ملفتة".

وأوضحت نجوي فؤاد "أنها مكنتش بعرف أرقص لأزواجي ولا أعرف أقول حاجة خارجة وكنت ببقى متدهولة قدامهم".



وكشفت نجوي فؤاد عن كواليس حياتها الشخصية، قائلة: "هربت من أبويا وأنا عندي 13 سنة عشان كان عايز يجوزني وروحت القاهرة"، مضيفة: "اشتغلت في مكتب شوية وقولت للراجل أنا من الإسكندرية وأمي فلسطينية وإديته دمعتين عشان يحن عليا شوية، قالوا لي تعرفي ترقصي؟ قُلت له أنا بموت في الرقص أنا كان هوايتي الرقص".

نجوى فؤاد: اشتريت أول بدلة رقص ليا بربع جنيه

واستكملت نجوى فؤاد: " كان جنب بيتنا سينما كنت بهرب وأروح أحضر الأفلام وكان فيه ثراء كبير في الفيلم الاستعراضي، وشافني وأنا برقص وقال هشغلك راقصة واشتريت أول بدلة بربع جنيه".