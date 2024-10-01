نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. محمد إمام يدعم لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له من زيارته للبنان، وعلق عليها بعبارة بسيطة "لبنان".

ظهوره في هذا التوقيت جذب الانتباه، حيث جاءت الصورة تزامنًا مع الأحداث المتصاعدة في المنطقة الجنوبية من البلاد، مما جعل المتابعين يتفاعلون بشكل كبير مع المنشور.

تطورات أمنية في جنوب لبنان

في سياق متصل، شهدت المنطقة الجنوبية من لبنان عدة انفجارات قوية ترافقت مع أعمدة دخان كثيفة وومضات ضوء لافتة، حسب ما أفادت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن مراسليها في لبنان. هذه التطورات دفعت الأنظار نحو المنطقة الحدودية، التي أصبحت ساحة للأحداث المتوترة.

الجيش الإسرائيلي يعلن عن عملية عسكرية محدودة

ومن جانبه، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا يؤكد فيه بدء "عملية برية محدودة" في جنوب لبنان، مستهدفًا مواقع تابعة لحزب الله، والتي وصفها بأنها تشكل تهديدًا مباشرًا للمستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود.

وجاء في نص البيان أن العمليات تستهدف "أهدافًا إرهابية وبنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية"، مشيرًا إلى أنها تشمل عددًا من القرى اللبنانية القريبة من الحدود.

التوترات تزداد على الحدود الشمالية

حسب البيان الإسرائيلي، فإن العملية العسكرية جاءت نتيجة لتصاعد التهديدات على الحدود الشمالية، حيث تعتبر القيادة العسكرية الإسرائيلية أن هذه العمليات ضرورية لحماية أمن المستوطنات من المخاطر المتزايدة.

العملية، التي تمت في ساعات الصباح الباكر، أثارت المزيد من القلق في المنطقة المحيطة.