نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوميديا ودراما وإثارة.. 3 مسلسلات الأكثر مشاهدة على يانغو بلاي خلال سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصدت 3 مسلسلات درامية قائمة الأكثر مشاهدة على يانغو بلاي، خلال شهر سبتمبر الماضي.

"الغالب غالب": رحلة نجاح

الإنتاج الأصلي ليانغو بلاي "الغالب غالب"، الذي يخوض في حياة صانعة المحتوى هادية غالب، ويكشف عن أسرار نجاحها وحياتها الشخصية. يتناول العمل مواضيع متعددة، بما في ذلك الجوانب الخفية للشخصيات المؤثرة، ريادة الأعمال، العلاقات العائلية، ورابطة الأب بابنته.

"ديبو": كوميديا ساحرة

من بطولة محمد أنور، ويدور في إطار كوميدي تشويقي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو"، يضطر للعمل في فندق لسداد ديونه عبر مكتب توظيف، ليكتشف أن الفندق مخصص لرعاية الحيوانات، مما يؤدي إلى سلسلة من المواقف الكوميدية لتتغير الأحداث بشكل كامل.

مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبدالوهاب وتأليف إيهاب بليبل، ويضم مجموعة من النجوم. وقد شهد المسلسل تفاعلا كبيرا منذ انطلاق عرضه حصريا على يانغو بلاي.

"برغم القانون": دراما مشوقة

المسلسل الذي حقق نسبة مشاهدة مرتفعة منذ بدء عرضه الأول، فهو الدراما "برغم القانون" بطولة إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس.

تدور القصة حول ليلى، التي تكتشف اختفاء زوجها بشكل مفاجئ، وبعد رحلة بحث تكتشف أنه هرب تاركا إياها وطفليهما بعد زواج استمر لعشر سنوات، فتبدأ في كشف أسرار اختفائه.