جيهان أنور تفاجئ جمهورها بارتداء الحجاب في حفل زفاف فاطمة عادل

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أحمد جودة - القاهرة - في خطوة مفاجئة، أعلنت الفنانة جيهان أنور ارتداء الحجاب من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث شاركت صورة لها من حفل زفاف الفنانة فاطمة عادل، الذي أقيم مساء الإثنين 30 سبتمبر، هذه الخطوة كانت مفاجأة لأصدقائها ومتابعيها، حيث لم تُعلن عن قرارها هذا مسبقًا.

جيهان أنور في حفل الزفاف بالحجاب

ظهرت جيهان أنور في الصورة مرتدية الحجاب بجوار العروس فاطمة عادل، لتثير الدهشة بين الحضور ومتابعيها على "فيسبوك".

تعليق جيهان أنور على ارتداء الحجاب

علقت جيهان على الصورة قائلة: "روحت فرح الغالية فاطمة.. والكل سألني عن اللوك دا. وانا كأي فنانة كنت خايفة أصرح أني اتحجبت عشان الشغل وكده، وكنت برد رد مايع مافهوش تأكيد إني اتحجبت، لكن ده ما يمنعش إني لسة بمثل لو اتعرض عليا شغل.. ونفسي أحقق اللي لحد دلوقت ما حققتوش".

مسيرة جيهان أنور الفنية

بدأت جيهان أنور مسيرتها الفنية عام 2008 عندما شاركت في فيلم "كابتن هيما" مع النجم تامر حسني، بعدما تخرجت من مدرسة المخرج خالد جلال بمركز الإبداع الفني.

منذ ذلك الوقت، شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وتركت بصمتها في أفلام مميزة.

أبرز أدوار جيهان أنور

من أشهر أدوارها دور "ابتسام" في فيلم "عسل أسود" مع الفنان أحمد حلمي عام 2010، حيث جسدت شخصية السيدة البائسة التي تعيش مع زوجها "منصف" في شقة صغيرة بسبب ضيق العيش.

كما شاركت في مسلسلات تلفزيونية شهيرة مثل "عفاريت عدلي علام" مع الزعيم عادل إمام عام 2017.