نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان مطاوع تستمتع بأسبوع إجازة من تصوير "حياة أو موت" وتستعد لأعمال جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاعت الفنانة حنان مطاوع الحصول على إجازة قصيرة لمدة أسبوع من تصوير مسلسلها الجديد "حياة أو موت".

ومظن المتوقع أن تعود إلى استئناف العمل على المسلسل في الأيام القليلة المقبلة، حيث تنتظرها مشاهد جديدة في إطار قصة مليئة بالتشويق والإثارة.

حنان مطاوع تستمر في تصوير "صفحة بيضا"

في الوقت الحالي، تواصل حنان مطاوع تصوير دورها في مسلسل "صفحة بيضا"، الذي يعد أحد الأعمال المميزة ضمن الموسم خارج السباق الرمضاني، المسلسل يقدم تجربة درامية اجتماعية مشوقة تمتد على مدار 30 حلقة.

يشاركها البطولة سامي الشيخ، أحمد الرافعي، مها نصار، أحمد الشامي، أحمد ماجد، حنان يوسف، وحسن العدل، القصة من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما، وتتميز بحبكة تلامس الواقع الاجتماعي مع مسحة من الإثارة.

ترقب عرض فيلم "هابي بيرزداي"

إلى جانب التزاماتها التلفزيونية، تنتظر حنان مطاوع بفارغ الصبر عرض فيلمها الجديد "هابي بيرزداي"، الذي تشارك فيه البطولة مع النجمة نيللي كريم.

انتهى تصوير الفيلم في يونيو الماضي، وهو يتناول قصة اجتماعية تشويقية تجمع بين شريف سلامة، حنان يوسف، وعدد من الأطفال.

الفيلم من تأليف وإخراج سارة جوهر، وإنتاج أحمد الدسوقي عبر شركة Sky Limit، ومن المتوقع أن يحظى الفيلم باهتمام جماهيري كبير فور عرضه.