نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور المصري يترقب أفلامًا سينمائية جديدة.. من "هيبتا 2" إلى "الملحد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب مواسم الأعياد والاحتفالات، تزداد حماسة جمهور السينما المصرية لطرح مجموعة من الأفلام المرتقبة في دور العرض السينمائية.

ويتصدر هذه القائمة أفلام مثل "هيبتا 2"، و"ريستارت"، بالإضافة إلى الأعمال الشبابية مثل "سيكو سيكو"، فضلًا عن فيلم "الملحد" الذي أثار جدلًا واسعًا.

"هيبتا 2".. تكملة قصة النجاح

أحد أكثر الأفلام المنتظرة هو "هيبتا 2"، حيث يتشوق الجمهور لمتابعة تكملة قصة النجاح التي شهدها الجزء الأول. منذ الإعلان عن بدء تصويره، والجمهور يتابع بشغف تفاصيل العمل، والذي يضم كوكبة من النجوم مثل كريم فهمي، منة شلبي، سلمى أبو ضيف، وكريم قاسم، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجم محمد ممدوح، الفيلم من تأليف محمد صادق، وإخراج هادي الباجوري، ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا عند طرحه.

تامر حسني يعود بفيلم "ريستارت" في موسم عيد الفطر

النجم تامر حسني أيضًا على موعد مع جمهوره بفيلم جديد يحمل اسم "ريستارت"، والذي من المقرر أن يعرض في موسم عيد الفطر القادم، يشارك تامر البطولة مجموعة من النجوم، منهم هنا الزاهد، باسم سمرة، ومحمد ثروت.

العمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويتوقع أن يكون من الأعمال التي ستحقق إقبالًا كبيرًا في دور العرض.

"سيكو سيكو".. تجربة شبابية مميزة

أما بالنسبة لجيل الشباب، ينتظر عشاق السينما فيلم "سيكو سيكو" الذي يجمع لأول مرة بين الفنانين طه دسوقي وعصام عمر.

يعد العمل تجربة شبابية مميزة ينتظر الجمهور نتائجها، حيث من المتوقع أن يضيف بعدًا جديدًا على الساحة السينمائية المصرية، خاصة مع تطلعات الجمهور لمشاهدة قصص جديدة وشخصيات قريبة من واقعهم.

"الملحد".. الفيلم الأكثر إثارة للجدل

رغم الأزمات التي مر بها فيلم "الملحد" مع الرقابة والهجوم الجماهيري الذي تعرض له، إلا أن هناك شريحة كبيرة من الجمهور تترقب عرضه. يتناول الفيلم قضية شائكة وهي التطرف الديني والإلحاد وتأثيرها على المجتمع، مما جعله من أكثر الأفلام التي أثارت الجدل حتى قبل طرحها.

يشارك في الفيلم نخبة من الفنانين مثل أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، ونجلاء بدر.

كما يشهد الفيلم مشاركة الفنان الراحل مصطفى درويش، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

موسم سينمائي مليء بالتنوع

ما بين أفلام تستهدف جمهور الشباب وأخرى تناقش قضايا اجتماعية جريئة، يبدو أن الموسم السينمائي المقبل سيكون حافلًا بالتنوع والجرأة، الجمهور على موعد مع مجموعة من الأعمال التي ستغني تجربة السينما المصرية وتفتح آفاقًا جديدة للنقاش والحوار.