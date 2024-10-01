نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي الخواجة لـ "دوت الخليج الفني": أغاني تامر حسني تعبر عني وتعلمت منه الكثير (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الملحن علي الخواجة حالة من النشاط الفني في هذه الفترة حيث أنه يستعد لطرح العديد من الأغنيات التي قام بتلحينها ومن المقرر أن تطرح خلال الفترة الحالية، وقد تحدث "دوت الخليج الفني" مع الملحن علي الخواجة، وقد كشف لنا في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن أعماله القادمة وأيضًا كشف لنا عن علاقته بنجم الجيل تامر حسني.

الملحن علي الخواجة

تصريحات علي الخواجة

وقد تحدث علي الخواجة عن علاقته بنجم الجيل تامر حسني قائلًا: "بتمني اشتغل مع كل فنانين العالم وأتمنى اشتغل مع كل فنانين الوطن العربي كله واتمني اشتغل تاني مع تامر حسني وكل اللي اشتغلت معاهم، تامر حسني ده بالنسبالي مثل أعلى اتعلمت منه حاجات كتير أوي ممكن يكون هو ميعرفهاش بس هو كأيقونة وإنسان اتعلمت منه حاجات كتير أو ي سواء في المزيكا أو غير المزيكا وانا مبسوط أو ي اني اشتغلت معاه هرمون السعادة وبسعي إني أوصله واشتغل معاه تاني كتير جدًا، لأن هو فنان بعيدًا عن إن أنا ملحن بس هو أغانيه بتعبر عني كإنسان".

وتابع: "وأتمنى اشتغل مع رامي صبري وتامر عاشور جدًا وتامر حسني تاني وسامو زين وحماقي وكل المغنيين".



تامر حسني

وأزال لنا الستار عن أعماله القادمة قائلًا: "يوجد لدي العديد من الأعمال الغنائية التي ستطرح قريبًا مع عدد من نجوم الفن ومنهم، أغنية سامو زين كلمات أسامة محرز، ولحني أنا وسامو زين وتوزيع وسام عبد المنعم، وأغنية أحمد جمال كلمات: محمد البنداري، ألحاني أنا وشحاتة، توزيع وسام عبد المنعم، وأغنية وليد سعد من كلمات: أحمد جابر، والحاني، توزيع حاتم محسن، وفي اغاني لمطربين سعودين كلمات: زياد ياسر، وألحاني، وتوزيع مؤمن ياسر".



الملحن علي الخواجة

تفاصيل أغنية "هرمون السعادة" لـ تامر حسني



وفي سياق متصل يذكر أنه قد قام علي الخواجة بتلحين أغنية "هرمون السعادة" التي لقت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها وحتي وقتنا الحالي حيث أنها حققت نحو 65 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك في عام فقط من طرحها.