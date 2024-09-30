نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. دينا فؤاد تؤدي مناسك العمرة برفقة ابنتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة دينا فؤاد جمهوره ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع إنستجرام، صور لها برفقة ابنتها زينة.

دينا فؤاد تؤدي مناسك العمرة برفقة ابنتها

وظهرت دينا برفقة ابنتها أثناء تأديتهما مناسك العمرة في بيت الله الحرام، وعلقت علي الصور: «الحمد لله».

تعليقات الفنانات علي صور دينا فؤاد وابنتها

وانهالت تعليقات الأصدقاء فعلقت الفنانة أيتن عامر قائلة: «ربنا يتقبل ومن جانبها قالت الفنانة إيمان العاصي: «حبايبي»، »، وعلقت الفنانة ياسمين علي قائلة: «اللهم تقبل وبارك يا رب».

أحدث أعمال دينا فؤاد

ومن ناحية اخري، انضمت الفنانة دينا فؤاد، مؤخرا لفريق عمل مسلسل «حكيم باشا» بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2025، والعمل من تأليف محمد الشواف، فيما يتولى إخراج العمل أحمد خالد أمين والإنتاج لشركة سينرجي، وتدور أحداث المسلسل في إطار صعيدي.

اخر اعمال دينا فؤاد

وكان اخر اعمال دينا فؤاد هو مسلسل «حق عرب» بطولة النجم أحمد العوضي، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، بالإضافة إلى كل من: وفاء عامر، رياض الخولي، وليد فواز، كارولين عزمي، دنيا المصري، أحمد عبد الله محمود، محمد أحمد ماهر، أحمد صيام وآخرون.

وايضا شاركت في مسلسل «حكايات الماميز» وشاركها البطولة خالد سليم، انتصار، حجاج عبدالعظيم، وليد فواز،ونورهان، هبة عبدالغني، يوسف إسماعيل، هشام الشاذلي، رباب ممتاز، أماني كمال، ومن إخراج أحمد صالح، وايضا في مسلسل "قيد عائلي"، من بطولة بوسي وميرفت أمين وعزت العلايلي وصلاح عبدالله وسيمون وهالة فاخر ونضال الشافعي ومنة فضالي وميرهان حسين ومحمد نجاتي، وهو من سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، إخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

كما شاركت في مسلسل "اللى مالوش كبير" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021، بطولةياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز،محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة.