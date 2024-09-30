نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الحرب الإسرائيلية.. تأجيل حفل مايا دياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها دولة لبنان الشقيقة، كشفت الشركة المنظمة لحفل الفنانة مايا دياب، تأجيل الحفل المُقرر إقامته الأحد 5 أكتوبر في مدينة جونيه في لبنان بسبب الانتهاكات التي تعرض لها الشعب اللبناني، والحرب الإسرائيلية، وسقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين.

أعلنت الشركة المنظمة عبر صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، تأجيل حفل الفنانة مايا دياب قائلة: “نظرًا للوضع المؤسف الحالي الذي يمر به لبنان تم تأجيل حدث الجمعية الذي ستحييه النجمة مايا دياب حتى وقت لاحق”.

وطرحت مؤخرًا مايا دياب ثلاث أغنيات جديدة من ألبوم MYMAYAV بعد طول انتظار إذ صدرت الأغنيات الأولى من الألبوم بالأشهر الماضية وهي «طاقة إيجابية» و«تقلان».